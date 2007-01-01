Обнинск
-6...-5 °С
Новость дня Образование

В Калуге отменили школьные автобусы на 20 февраля

Дмитрий Ивьев
19.02, 15:28
1 857
В пятницу, ученики не смогут добраться на автобусах до учебных заведений из-за погодных условий.

- В связи со сложными погодными условиями школьные автобусы в Калуге не выйдут на рейс, - заявили в управлении образования. - Просим детей, нуждающихся в подвозе, оставаться дома. Дополнительную информацию можно получить у классных руководителей.

Напомним, сильный снегопад в городе продлится до позднего вечера.

