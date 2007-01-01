В Калуге отменили школьные автобусы на 20 февраля
В пятницу, ученики не смогут добраться на автобусах до учебных заведений из-за погодных условий.
- В связи со сложными погодными условиями школьные автобусы в Калуге не выйдут на рейс, - заявили в управлении образования. - Просим детей, нуждающихся в подвозе, оставаться дома. Дополнительную информацию можно получить у классных руководителей.
Напомним, сильный снегопад в городе продлится до позднего вечера.
