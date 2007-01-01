В калужской гимназии проверили температуру в классах

В четверг, 19 февраля, прокуратура города Калуги проведении проверки после публикации в СМИ о нарушениях температурного режима в классах гимназии №19.

По данным ведомства, в нескольких классах температура достигала только 15-17 градусов, при норме 18-24 градуса.

— Причиной низких температур стали недостатки инженерных коммуникаций. Их не привели в нормальное состояние при подготовке к отопительному сезону, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура внесла представление главе городского округа города Калуги. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений.

Ранее мы уже писали об этом.