В калужской гимназии проверили температуру в классах
В четверг, 19 февраля, прокуратура города Калуги проведении проверки после публикации в СМИ о нарушениях температурного режима в классах гимназии №19.
По данным ведомства, в нескольких классах температура достигала только 15-17 градусов, при норме 18-24 градуса.
— Причиной низких температур стали недостатки инженерных коммуникаций. Их не привели в нормальное состояние при подготовке к отопительному сезону, - уточнили в прокуратуре.
Прокуратура внесла представление главе городского округа города Калуги. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений.
Ранее мы уже писали об этом.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь