Ошибки не было: прокурор пообещал разобраться со школьным питанием до конца

Дмитрий Ивьев
18.02, 11:20
2 937
Во вторник, 17 февраля, прокурор Калужской области Константин Жиляков прокомментировал скандал вокруг школьного питания в Калуге.

Напомним, в январе в школах подорожали платные обеды, а вскоре и вовсе в столовых появилось два меню с разным набором блюд – для льготников и платников.

Когда же возмущенные родители начали говорить об этом в сети, чиновники поспешили пояснить, что это была «техническая ошибка».

- Конечно, никакая это не техническая ошибка, - заявил на это Жиляков. - Мы рассматриваем это как способ обоснования отсутствия нарушения.

Прокурор области заверил, что в ведомстве внимательно следят за этой ситуацией и по окончании сроков рассмотрения, цитируем, «она обязательно найдёт своё разрешение».

