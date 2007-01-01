Обнинск
В Калуге рассмотрят возможность ремонта школы №50 с 2028 по 2030 годы
Образование

В Калуге рассмотрят возможность ремонта школы №50 с 2028 по 2030 годы

Евгения Родионова
13.02, 18:20
В пятницу, 13 февраля, жительница калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о ремонте школы №50.

— Когда в школе №50 будет капитальный ремонт? - задала вопрос горожанка.

— Проведение капитального ремонта школы №50 будем рассматривать в период с 2028 по 2030 год, - ответили в Министерстве образования и науки Калужской области.

