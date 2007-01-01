В Калуге рассмотрят возможность ремонта школы №50 с 2028 по 2030 годы
В пятницу, 13 февраля, жительница калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о ремонте школы №50.
— Когда в школе №50 будет капитальный ремонт? - задала вопрос горожанка.
— Проведение капитального ремонта школы №50 будем рассматривать в период с 2028 по 2030 год, - ответили в Министерстве образования и науки Калужской области.
