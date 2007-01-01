В Людиново могут отремонтировать школу №3
В пятницу, 13 февраля, жительница города Людиново Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о ремонте школы №3.
По её словам, школе давно требуется обновление.
— Очень ждём ремонта школы №3 с богатой историей, ей давно нужно обновление! - написала местная жительница.
В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:
— Сейчас формируется реестр объектов на 2028 - 2030 год. Приложим все усилия, чтобы школа №3 Людиново тоже вошла в этот реестр.
