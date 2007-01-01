Обнинск
Образование

В Калуге вернули единое меню для школьников

Евгения Родионова
13.02, 14:32
1 822
Ранее мы писали об обращениях калужан в социальных сетях по вопросу разделения школьных обедов для платников и льготников.

В четверг,12 февраля, в нескольких школах, в том числе в №26 организация ответственная за питание разослала предложения по расширению меню, которое можно было понимать двояко.

В администрации города Калуги прокомментировали ситуацию:

— Во всех школах Калуги по-прежнему единое меню для всех категорий учащихся. Изменение перечня блюд 12 февраля было связано с технической ошибкой.

