В Калуге вернули единое меню для школьников

Ранее мы писали об обращениях калужан в социальных сетях по вопросу разделения школьных обедов для платников и льготников.

В четверг,12 февраля, в нескольких школах, в том числе в №26 организация ответственная за питание разослала предложения по расширению меню, которое можно было понимать двояко.

В администрации города Калуги прокомментировали ситуацию:

— Во всех школах Калуги по-прежнему единое меню для всех категорий учащихся. Изменение перечня блюд 12 февраля было связано с технической ошибкой.