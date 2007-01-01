В Калуге вернули единое меню после разделения для платников и льготников

В четверг, 12 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом о причине разделения школьных обедов на платные и льготные.

— Почему в школе сделали разные меню обедов: для платников и льготников? Зачем делить детей? Дети не виноваты в своем положении и теперь будут смотреть друг другу в тарелку. Зачем вы разделяете детей в школе? Неравенство может негативно влиять на психику ребёнка, - написала горожанка.

— Во всех школах Калуги по-прежнему единое меню для всех категорий учащихся. Изменение перечня блюд было временным, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.