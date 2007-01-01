Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калуге отремонтируют школу №1
Образование

В Калуге отремонтируют школу №1

Дмитрий Ивьев
13.02, 09:01
0 320
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Масштабные работы запланированы в учебном заведении на улице Луговой.

Капитальный ремонт начнётся весной – через полтора месяца, сообщил 13 февраля глава города Дмитрий Денисов.

- В наших планах: замена стен, полов, потолков, а также подоконников, дверных и оконных блоков, ремонт фасада, - рассказал чиновник. - Работы коснутся откосов, штукатурки, фасадных красок, отливов, входных дверей.  Замена и утепление кровли. И самое главное - полностью заменят системы: электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение. Добавят автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения для большей безопасности учащихся.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
школа
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJCSXRqMUsyWnhVd0QxYk9OUWZOaVE9PSIsInZhbHVlIjoiZlplRm5GV2srWEhpbGNkV2ptaHVwWWdSVjEyOXR5Z0hwL1NEcnUzRGpNdTkyZXRHYURNZTZMZ1JQL3l2cWZ1a3JJTzUvdHJRbUJQaW1mL2xXUGF3R3lIT1ZLNEZ3VWdIK1RRdm15Wk5kejErbFhWeEYrRXFuenFnVzVNR2VOM1VVbnpJMHRRUTVZODROUHY0dnZ4emI1RXRCNEg2ek4wb0tDZU1WV2pIRmkwanpkTWN4UmR3OCtySW9Xc1FzSEl3dEJaOTREKys2cng1TzdGVnEvZVJtYytyYUxkNHprQWdsRDA4OS9jMk93OThqc0Z2ZjRPTldiWjVzRUM4NkZ0VStONDBPR0czRkVoRHJvZkRyQllsbnVvcTI5NjZhMkxOTW9kNjRrSFhub0l4bGdGeGhLbEFoLzJrK0locmN6NWxYNFV0cXkybEhmWHFwT1RYYmxpQWRsaXlob1g4bkRyZFFjNVdPTmxQKzBrWHdnaFJ3SFYydFBSYmtaK3RCOUxmT2ZHZkRBaEZZQ05RUnNiM1oyRVhodGN5WktIY1czb3BkZFZVZjJaR0ZmMW54VTZHZGNXN1VscFU5bHVaYlZkUSIsIm1hYyI6IjdlMjhkODJjOGU3NDcyN2ZlMTA5OTJiNTM4MjA1OWM3M2ZmZjg3Mzg0ZTk1N2M5YmMxNjM4OTE3MmI4MDFlMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9ockhzMGdJQ25HdEtkdHpuVStLQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiejlkOWppMjU2MDQzWm5FWGtVdXRYbWFUOFpxdGRUMFQ1V3UwUzNreTlNY1dleDhBdXp1cXlGNjR2R2k1S01Qb3U0M3NVbDdJcnpDQmNGTXVvUTNMSU9kb1ZuN2thbzVnbDZMbC9naWFMSURqWVV3bDRDUFVRdVVWQWx1blp4T3ZkcXhUN05KanhkcUNtR1Q5Tk9lOERkenVHQVdGV3Z0ekNpR2l4cE0yTWFOZWt3R2x5TEFuZ3J3Y3ZPeDBUWjZsRFM0TnpiREc3WnAvcGh0NXhRZm1kcFZXZzRnaXQxNkd5QndZalhSQnhmOUFVK2hsTkZsZDcwSUpvUHlLb3Q1QUM4Y1VYODNsSWdkd1RLWmFuSlJtK25UUzYzWWF2T0hDM1hIbG9yZjM1d2ZKRzlsMmVhL3ZYV2hvdElOaVhNV0ttK2wrWE9sblRwbEtQQUkwSE5EV1JhZlFLR2l2ZlFzcGVySHdZYzRBN1d3bEdNaERISTE1VWtWKy9VaTFYcXFvVnU5NElrL1NVMnZSN1Q0NUxOWkNZTGVtTzNEeExvRi9wblBnQVlWalQ4Y2VvNU9LWFJYVkMyM2FGUVlkLzBsUGE1bGtlRkthSm5ScmpDVEdNR1NrcVJMbjVBRnFPNkdSYUxWbk9tVE5MQ29sOFZYMUt4VytJRnhDdDViL2tEeDFHVnd2Y09VWHZpd2pZTkEvT0hPUDhkeXdyS00va0RVeWQwRlMrWjZrcjZBSE04TEZEaEVCZjRZSDBCd0l6Vk5sTkREV2o1OHhNcEN4SHBNVERPM2F3eFE5ekFvYkZlOElwWjVkaUY2NFMvbW4ybTE1RGRiRXIyTUhUbzgrUFVlMyIsIm1hYyI6ImViZjViMDQyNDk0OWEwNzE5OTNjOGMxMGYzNDc1NTIxOTMwYjNmZWQ2NWRiNTFlZjZkYTVmZWY2ZjUyNjgwYWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+