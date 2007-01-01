В Калуге отремонтируют школу №1
Масштабные работы запланированы в учебном заведении на улице Луговой.
Капитальный ремонт начнётся весной – через полтора месяца, сообщил 13 февраля глава города Дмитрий Денисов.
- В наших планах: замена стен, полов, потолков, а также подоконников, дверных и оконных блоков, ремонт фасада, - рассказал чиновник. - Работы коснутся откосов, штукатурки, фасадных красок, отливов, входных дверей. Замена и утепление кровли. И самое главное - полностью заменят системы: электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение. Добавят автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения для большей безопасности учащихся.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь