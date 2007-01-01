Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Региональный Минобрнауки объяснил, от чего зависит зарплата воспитателя
Образование

Региональный Минобрнауки объяснил, от чего зависит зарплата воспитателя

Евгения Родионова
12.02, 16:05
4 441
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 10 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом о зарплате воспитателей.

По её словам, сейчас в Калуге зарплата воспитателей- 30 тысяч рублей в месяц.

— Чтобы заработать 50 000 рублей надо работать годами в две смены весь месяц. Оклад 13 700 рублей меньше прожиточного минимума. Коммуналку заплатить сейчас 17 000 рублей надо. При зарплате 35000 рублей, - написала женщина.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Индивидуальный уровень зарплаты зависит от целого ряда факторов: квалификационная категория педагога, его профессиональная активность и результаты работы, количество воспитанников, срок больничного или отпускного периода. Средний уровень зарплаты воспитателей зависит уровня зарплаты в системе образования и в экономике региона в целом. В Калужской области эти показатели соблюдаются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
образование
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
0%
0%
0%
83%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZKb3dsOWNOOXk3M3JkaC9DZFVYVWc9PSIsInZhbHVlIjoiTHBSVTQxMStrOEhucXF5TGR1Y3B3RnViUzRrRXJNQjZEejd6aWVkb1BLMmFTUWI4R2tEV2ZqWmk5Z1JzVWNsdEd6OExXT0sxcmJsUHF1MlBIU3QxZVNCQ2FZa242WTcrUTdVTWdXRnZwNUdYQ1owY1VyOGkwaXFISlc1blZRNWt5MmpNQUp5V1VLTGxxbGE3OC84QUhhSUM4RHRKQkRjYzRETTFabnhpMk9hOHFQSzBZMFBXQWgyQTlyL1E5OEo0TGtieUE5Q0g2VnN0Rmg4UEFtdVlaS3A2THZSSUViMDVtK3dOSllwaU0rTHRodGdiNkdwcG8vSEFDeFZ3Z3JJVTZXYkpabGtNS2d1aFhCUTd2bHkzcTQ4cFZlSjN5Vnh1MWd2VmxuclRkY0w5bE9LY2x4Qk9KZGVpcjd6Ukd1T21BaFBRa24rRWZVejBBMjNzcDgwdHA3U01IZGgrcno2bHovTlhPU3MwQmc2ZG0vYnlMaW1scVZRcjAvRFIxOE0xSHFiYUhvTk0xN045ZVptUVFxTmlBQVBFTkR2dzFnMXF1M0Zlb3pvT3FFRUdhaVl5NmlhM3E0VlpsZHR5eVBEOCIsIm1hYyI6ImNjMDNkZTk3NDkyMWI0MDRmM2JmZDU4MzkyM2RlOGJkYWYxOGI5MWJjZDZmNDVhNTdmM2VjMzk5ZmI4Y2ZjYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhSMWtwd0lCUi9Cd3N4UzVxazlKRnc9PSIsInZhbHVlIjoiMDl1LzYzRW1uZ2Fxa3diaURZbGNuNlExMmRzV2QwYW9OUnBtblhMZTNTOGROWGZ4TUZxRFpoSkErWDhucTNwOVZyYjBwQm1DWGhkNi80TktRVEpwWitiS1FkN01XS1pCS1UyVWJoajBMbTZLQ05idndrVlZnbW5VdGFxM0lqb1lQeTlpenZCNnlxd3pKdjNQRXViWVhXTVBkUmNLckVFdmd1YXIwNUNtYVQrSitWMTZ2WmxqRVc5VXNrU3RvZVA3cUNiUUh6UDh1UUUycmJSbk84aUExeVhHQ2JZSkZrZno3eDVONTZMbnlpNnNya3dXLzMzdVhPcytpcGx0azZPdnphakVuNXk4Um05RFo2b0QzdnNFL2EwbGRJekVpazRYS0ZFU2EzNVY2VVZsYklTdDE4eXVUVlhRK21VQnpUUFJYcVcrNWwzQnZxSHJINGFTOVl2RTNqYnZNVC85TjIrSVRSdE54dWpndzhvSXM4c1I4K1VqSGhDMkFYZDRiSmdZVDF1ODFZdHBycjFTWFpXZis1TWltOUJNb3V2cVJIdGJIK0E4VXc1cGZoNFlNaEtSenZ6cVZqLzM4SnhVYUpPb1pGTkdCZmM0V1lHQ3pUNWhqdFVSUVpmWU1qR09JNHNvRmxZUVJVMzRNb3d1ck9YeGRRcFpxbTVpcjMrOEZkRTZ6UkdDalQvRms5MmIrdlpYRzdIenRrQmd0ZnkrQkRIRGRTcmtNUVZXazh2cUp5aStOUVhyTGx2eEdLL0I2cmNZcG1QbEkvYmZmeXBuc09VTnZBenRLZ0tHSXhmdjZkS2dYbjhKK290SDdEaFdTYlNvbmRIVXBDWXR4bXJxYXlLdiIsIm1hYyI6IjA4MjMzMTNlMzRjODA3NDQ0ZTlhOWFhYjc5YTljYTkwYTMwMGIwMjU5ZGZmMzYzMDQ5MDExNjY0NDFkNzU5MDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+