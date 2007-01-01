Региональный Минобрнауки объяснил, от чего зависит зарплата воспитателя

Во вторник, 10 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом о зарплате воспитателей.

По её словам, сейчас в Калуге зарплата воспитателей- 30 тысяч рублей в месяц.

— Чтобы заработать 50 000 рублей надо работать годами в две смены весь месяц. Оклад 13 700 рублей меньше прожиточного минимума. Коммуналку заплатить сейчас 17 000 рублей надо. При зарплате 35000 рублей, - написала женщина.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Индивидуальный уровень зарплаты зависит от целого ряда факторов: квалификационная категория педагога, его профессиональная активность и результаты работы, количество воспитанников, срок больничного или отпускного периода. Средний уровень зарплаты воспитателей зависит уровня зарплаты в системе образования и в экономике региона в целом. В Калужской области эти показатели соблюдаются.