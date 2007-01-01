Владислав Шапша посетил Середейскую школу
В среду, 11 февраля, состоялась рабочая поездка губернатора Калужской области в Сухиничский район.
В Середейской школе недавно прошёл ремонт в рамках федеральной программы по нацпроекту «Молодежь и дети».
Обновлены фасад, коммуникации, классы, спортзал, пищеблок, мебель и оборудование.
- Получилось здорово. Теперь это светлая, красивая, современная школа, - рассказал Шапша. - Результат порадовал детей, педагогов. Председатель родительского комитета Ольга Сергеевна говорит, что у ребят теперь и настрой другой. В школу ходят с удовольствием.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь