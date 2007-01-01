Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калуге вторая смена в школе №44 осталась без автобуса
Образование

В Калуге вторая смена в школе №44 осталась без автобуса

Евгения Родионова
10.02, 16:05
0 321
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 9 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом об отмене подвоза детей, обучающихся во вторую смену в школе №44.

По её словам, дети опять остались без школьного автобуса.

— Почему отменили автобус для второй смены школы №44. Сказали пусть вторая смена к 8.50 приезжает в школу, а уроки начинаются в 12.25, сославшись на то, что водитель должен отдохнуть. Подвоз первой смены заканчивается 8.40. Для второй смены подвоз начинается с 11.30 до 12.00. А что делает водитель в промежутке с 8.40 до 11.30? Хочется наконец получить официальный ответ, - написала женщина.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— К сожалению, одному водителю сложно делать несколько рейсов в первую смену, а затем переходить на подвоз во вторую смену. В этом случае нарушается график отдыха водителя, который тоже нужно соблюдать. Коллеги из администрации школы предложили подвозить детей, которые обучаются во вторую смену, на втором утреннем рейсе в 8.50, а затем организовать им занятость до начала уроков. Мы постараемся рассмотреть все варианты реорганизации подвоза с учётом второй смены в течение учебного года.

Ранее мы уже писали об этом.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
образование авто и транспорт
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
17%
17%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InR5T0RreXhCb3AxSTZNNDlTck0zeVE9PSIsInZhbHVlIjoieUMxd3U3MXA3azVJWEhMbUt5NWVsQjRQMDl0UWppZkhpMVEvVFZvMmF2bnc3U1RSanVSWnZ2RmpmdDloOXNXUUxqeERma2lIMnFENmZBdGNyME9TMjFGU01XZHNMdHZmbmhweksrWHFZclVoL0JCUHZ4MjAwKzdLSnpTNGNOVDNGeldFSDBweE1NNVpNR3NkRVN0dWtLRVRqbER1WkExYUpmL0tvVHVVTjZKNE9mTmowYmhndTVoeHdDNzZWdmRjVHdhcmdZWlhnQm9KMFN2WnlvZStkOERZVkZpZTk5dGg5NFpJd25wT29FdFZkNnl5UWtuT29YNDg0NzNmaXlRb3BValYxNnFLcnQzQ2lNbjBTNFd0eTVCaTJ6aGw2OHRUbDhvMUZGTFhnSlpXeFRJZ3BNU0xLS0NRUUREMVM0b293eXhPSm5CNE1rNElPWFhReTl6NlZVNXZ1RUdLbmFwZUVBdnBGbC9uVTc0ZTJ2ZkNwdFVuQ3JxbXRuSitlR0xBZUYzQUNDOXZScmJzUC8zbnhjL2ZGUTN5bVZJYXI3dmc5OUxqeXNXdHdkOVpESVJMZDNtZ3ZjTnBVaUFyN1RTaiIsIm1hYyI6IjhkNjY0ZjZiNjhhZDk3N2NkNGUxNjczYjRjMzIyNDAwYmU4MTBiN2I1MzJhYmQ4Nzk4NDQyZjczNzliM2Y1ZGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImcwS1d1RTlPb0J6Nm1LS2dzcVdHYVE9PSIsInZhbHVlIjoiWC9TY3JMQ1hiWVhLWkpBNk0zeDBlQ3BkVCswK2J6TlZ3R1NCSzhtZG51OWg4NnAxcUxOMnZZZ3UybmJLWU51NG9zZExuZURpY0tFdVR1aFlUWlN0YjVxYTZYb1BuNjZQK3dsaTBvcnp6YXUxc0tMMmE2TUNFL1M2L1FDM2xoQlR5cjV5TndlS3E4ZzJvSk56aGFmNUJvb20wemcvNHJ2Njg5TVlFQS9YZGpreHZvMGV5N1lxOUpWMC91L0hBTk9zc09JaHJYOHlocnRsaFoxMjN5R1kzRk1KWnhqdWlLOUlPZDgyMGJRd3hWY3kxOFNMdm81YS9HWnhBZk9KWUhoNmNTbVkzR3RNd0tkOWE1TmlwV05TRE1ZdkErVkFmMzJRdm5CSjhvOWJkR0tFeVl1Tzc0RVVKbVhQOHkzZ2xoQm04TVhhTHIvRFNyWlZkelg0cW1jck5zUURWVGZ1STNTcllITnZjSHdTblFPL3hGM3RXUnVGQ2UxaHpXejhackJKWTJ1aENBdVVnUVVKOTRjTCs0SjBIVTVzZ21OUGx1c2NMQ3M0dlhLZVIzOGtYNnRvb2VyVlR3NlMzUmVsb0g5WGk3OTNXcVNTTUpyU0sxZ1h4R0hVb3ZlcVZta2RpVkhxOWpWaCtUeUxidmM0ZUN5UlNha2Y0L0Z2YUF6ZnRBMUJWMDJwUmY4NnhMRFVkdlp4SUl1YUdac20yNmZxSnM2TEtma2plTGdWM3VHNG1SQ2dnOXcwSXZubHRhdGlPaXlWSGpUYjd3SEROQ3ZsSUJEajJocjBQRUluTmlUNGNQcUlBeUFvcW5nZ0xoaHRaR0o1N1FEWEpQc25HNGdCajVCeiIsIm1hYyI6Ijg4OWVjNDc0YTBkMzY2YTczN2Q2NGJlNTljNjkyYWVmOTVmMmQzNmU2NzIyYWY0MzUzYTU3Yjc2YTQ4ZTBhZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+