В Калуге вторая смена в школе №44 осталась без автобуса

В понедельник, 9 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом об отмене подвоза детей, обучающихся во вторую смену в школе №44.

По её словам, дети опять остались без школьного автобуса.

— Почему отменили автобус для второй смены школы №44. Сказали пусть вторая смена к 8.50 приезжает в школу, а уроки начинаются в 12.25, сославшись на то, что водитель должен отдохнуть. Подвоз первой смены заканчивается 8.40. Для второй смены подвоз начинается с 11.30 до 12.00. А что делает водитель в промежутке с 8.40 до 11.30? Хочется наконец получить официальный ответ, - написала женщина.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— К сожалению, одному водителю сложно делать несколько рейсов в первую смену, а затем переходить на подвоз во вторую смену. В этом случае нарушается график отдыха водителя, который тоже нужно соблюдать. Коллеги из администрации школы предложили подвозить детей, которые обучаются во вторую смену, на втором утреннем рейсе в 8.50, а затем организовать им занятость до начала уроков. Мы постараемся рассмотреть все варианты реорганизации подвоза с учётом второй смены в течение учебного года.

Ранее мы уже писали об этом.