Образование В селе Льва Толстого начали ремонтировать детский сад «Улыбка»
Образование

В селе Льва Толстого начали ремонтировать детский сад «Улыбка»

Дмитрий Ивьев
10.02, 07:28
0 115
В Дзержинском районе стартовал капитальный ремонт детского сада «Улыбка» в селе Льва Толстого.

Как сообщил 9 февраля глава района Егор Вирков, обновление учреждения входит в региональный проект «Поддержка семьи» в рамках национального проекта «Семья».

По его словам, ремонт необходим для создания комфортных и безопасных условий — дети проводят в саду большую часть дня, и эта среда должна быть уютной как для малышей, так и для воспитателей.

Уже начался демонтаж внутренних помещений: групповых комнат, раздевалок, пищеблока и музыкального зала. В план работ также входят обновление крыши и фасада здания, замена всех инженерных систем — отопления, водоснабжения и электрики.

Завершить преобразования планируют к новому учебному году.

