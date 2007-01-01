В Калуге возобновят подвоз детей в школу №44

В понедельник, 9 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о работе школьного автобуса.

По её словам, он отсутствует уже с 12 января.

— Сколько будет продолжаться беспредел с школьным автобусом школы №44. Он отсутствует с 12 января и по сегодняшний день. Решили по издеваться над детьми из деревень и не только? - написала женщина.

— Завтра водитель выйдет на маршрут школы №44, чтобы возобновить подвоз детей, - ответили в Министерстве образования и науки Калужской области.

