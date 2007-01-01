Ремонт запланирован в 23 калужских школах

Работы пройдут в ближайшие два года.

- В этом году в Калужской области ремонт по федеральной программе начнется в 11 школах, 6 детских садах и 3 зданиях Калужского технического колледжа, - рассказал в понедельник, 9 февраля, министр образования и науки региона Александр Аникеев. - При этом капитальный ремонт будет проведен в школах и по другим инфраструктурным программам.

Он напомнил, что инфраструктурные процессы были централизованы в 2022 году, когда появилась федеральная программа «Модернизации школьных систем образования», но и до появления этой программы в нашем регионе проводились капитальные ремонты.

- Например, в рубрику «Было» помещен фрагмент капремонта школы №50 Калуги в 2021 году. В тот год в 50-й школе делали ремонт кровли, а годом ранее проводился капремонт в калужской школе №3, кировской школе №2 имени генерала армии Владимира Ильича Исакова и других школах области, - отметил Аникеев.