Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Ремонт запланирован в 23 калужских школах
Образование

Ремонт запланирован в 23 калужских школах

Дмитрий Ивьев
09.02, 14:08
0 397
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы пройдут в ближайшие два года.

- В этом году в Калужской области ремонт по федеральной программе начнется в 11 школах, 6 детских садах и 3 зданиях Калужского технического колледжа, - рассказал в понедельник, 9 февраля, министр образования и науки региона Александр Аникеев. - При этом капитальный ремонт будет проведен в школах и по другим инфраструктурным программам.

Он напомнил, что инфраструктурные процессы были централизованы в 2022 году, когда появилась федеральная программа «Модернизации школьных систем образования», но и до появления этой программы в нашем регионе проводились капитальные ремонты.

- Например, в рубрику «Было» помещен фрагмент капремонта школы №50 Калуги в 2021 году. В тот год в 50-й школе делали ремонт кровли, а годом ранее проводился капремонт в калужской школе №3, кировской школе №2 имени генерала армии Владимира Ильича Исакова и других школах области, - отметил Аникеев.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
2 оценили
50%
50%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRTYTFXbWRVOVQzVjl0Z0tzc2hmTWc9PSIsInZhbHVlIjoid2R4cTJWYldmT1hRYVB1c3NTdlFZYzFPZ2R4MW5TOWRjdlE0aVd2VEtXYjFQRHV6aDVlb0t1dFhjcy92SzhoODhUMThxVzJiTjdEOFVBUkRMK2E5ZWs1R00xcmVtT01CUHZuK21acmExUU9EbEIxbnovY0VFMFFoTU5IMWtVRlI3VjR6SXdvb2pqaDhZRGtqeGtkMkh4eGZ1VExWOU96SC9RUkpmT3lSMGo5ekt6YkZKaDBlcjhhZUxGUmFMOGt2R3I4ODVMTEw0eGpRNmlLbVVWUzVVM0xvM3NEaFk5S3VjanJtMXZZTUNLTCtDeDZnekVsTm9tVkpkdXZPRUI1MW45ZlVTcTEwWWN0NVJFZ283K3grVGs5QWcrcUowWUNGY0NucnBDa2pYb0I0cUxwOVlLaUJQeDdPL28vNEc5Wmc3VDgxRkhBcVFKZGNzc2d1Y1U3dUJaU0lnRjRYNEd0Vmo5N3BLcTYwYndpS3o4V2YwZ0lPTytmS2hrOVFGQURXK2hBWHkxTjhJZ0xzd1NXOTJzM1VkQllYaldwSCtmeEMxNHA5aGtuWDMzTDF6YXJHTk1rS1Z4UXhxaXZuYnVmdSIsIm1hYyI6IjE4ZDA1MmQyZThhZGIzMzkyYWEyMzRkZDkyZmFlMWQyOTdiNTM2YTRmNDJmNmY1NmUwYzliYThmMjgxNTk5OWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9jNEpNekw2cjBmMlhBZk1ZYXB0bXc9PSIsInZhbHVlIjoidFFhLzl5SDRFNXRXV3FxZFpkN0o0VEJoRTQ5Mm5OUUNndjAvU0FNWnNuZGV2Z0x5dFkrL1ROY3FrYkZqS3Z5Q0dZLzVQYzk5ZXM4LzFDbzJ1TEZvOEgydmk0cURuenlWemxkb2ZNM2Y4VGc5Wk93K3d4T3hpTHpvRC9wTnJEWitwOU5BMDlZRkhrdmhrUVk0ditseVE3QzlBTW5FUWhZRmpNK1lQQ2x4ZG9kZGZmdzAwVTVKTXpLckM1UjZRNFdWa1dJVTZDYllJbGhFSm1wNHBJQTYrblBYeHlEb3JkZEFJMUxsV2d4QXAyaGNFdjdJZkpOTVFSQlhDVGRLOFdqWlZmSWRoTUJOYUJRSXRENUlsYTZrMEkzWDNtWGk4L1VSUHZaTjQwWVg1WDVyWmlvcTQ1RFJwOGpIWEpVditDZVZlWkVTWGppWkk2UWd6bVQ4UDhGVDBBeHpDWmVKRmtGVUVkQVVvMW1ObnZGYVBMaEFXckNFTWFyNm5WQ2p0RGRRK0VsNFF1R3hvT1JOTXhBZEZiR0NmY0ErcUs4RlhLSVFHRzBjYlFWR2ZSY1BQcSsybDBwQTBBYk1jTmVtRlN4cDE5ODFSdEpYbkhSL2FCZ1poY1h0V0pMQk8rVDJmbmFOd00rOXdHdDBuUVlhTUZhcVZMNjdhY3hkaWFPN21rNVN1aHVtZVg1bzFNcyt0MUJ2MS9TR1dGMlVRNzY2MVBleWJFWVdRajJYNkdpTG85Sk1NRUd6U2N3UTdmVVExQkl3Zms4WlRibEUzT25ZdFpxSzBFSTRZY0lqSVBsV2hUNzBQVG51OTB0Nko0YUpkRGFkMFhXL0hXTm9jUDVTcGVJTiIsIm1hYyI6ImE4OTkyZWNiM2M4ZjdkMzRhNTYxN2VlMDJjZDU5Yzc0NGJiZjQyNzI2YTY5NmRlNzMzNDNjMTRiNTFhOWMwMWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+