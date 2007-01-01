Обнинск
-13...-12 °С
Новость дня Образование

В Калуге начальные классы могут уйти на дистанционку из-за морозов

Евгения Родионова
05.02, 11:00
1 950
Читайте KP40.RU:
В четверг, 5 февраля, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о переводе младших школьников на дистанционное обучение.

По его словам, не все дети живут рядом со школой.

— Стесняюсь спросить, мелких школьников на дистанционное обучение хоть на пару дней не стоит перевести? Не все живут в десяти метрах от школы, а на градуснике хороший минус. А то про экстремальные морозы предупреждения, но действий в отношении детей никаких, - написал горожанин.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Да, мы дали указание директорам школ предусмотреть возможность перевода начальных классов на дистанционное обучение 5-6 февраля. При этом, если у родителей нет возможности оставить ребёнка дома, то для детей из таких семей обучение будет организовано в обычном режиме.

