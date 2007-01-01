Обнинск
-19...-18 °С
Калужского губернатора угостили экзотическим фруктом из школы
Образование

Калужского губернатора угостили экзотическим фруктом из школы

Дмитрий Ивьев
04.02, 08:00
0 211
Во вторник, 3 февраля, Владислав Шапша принял участие в коллегии Минобра.

Там учитель биологии Софья Пирлик подарила ему папайю, которую вместе с учениками вырастила в оранжерее школы на Заре в Малоярославце.

- Малоярославецкая школа на Заре – одна из самых современных в регионе, - отметил Шапша. - И дальше продолжим строить новые учебные заведения там, где они нужны и мы давали обещание жителям.

