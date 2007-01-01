Жители деревни Калужской области ждут строительства новой школы

В среду, 4 февраля, жительница деревни Красный Городок Ферзиковского округа оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о строительстве школы в деревне.

— Очень ждём школу в Красном Городке, которую пообещали ещё два года назад, под которую выделили участок, но как-то быстро передумали её строить, - написала местная жительница.

— Мы получали комментарии от жителей с предложениями построить новое здание школы в деревне Красный Городок Ферзиковского округа. Сейчас эти предложения рассматриваются с учётом ресурсов регионального бюджета. К сожалению, нам пока сложно назвать сроки строительства, но мы продолжим его обсуждение, - прокомментировали ситуацию в Министерстве образования и науки Калужской области.