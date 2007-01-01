Калужский Минобрнауки рассказал о зарплатах школьных учителей

Во вторник, 3 февраля, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о зарплате школьных учителей в регионе.

По его словам, зарплаты сейчас низкие.

— Какая может быть «подготовка педагогических кадров», если после института приходишь работать в школу и оклад равен МРОТ? - написал горожанин.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Зарплата педагога состоит не только из оклада, но также из стимулирующих и компенсационных выплат. Средний уровень зарплаты составляет примерно 60 тысяч рублей без учёта федеральных выплат за классное руководство. Индивидуальный уровень зависит от объёма и результатов работы.