В Калуге обсудили подготовку кадров для школ и колледжей

Во вторник, 3 февраля, в городе прошла коллегия регионального Минобра. В ней принял участие губернатор Владислав Шапша.

Он отметил, что в прошлом году число абитуриентов на педагогические специальности в регионе выросло в 2,5 раза.

- Будем поддерживать эту тенденцию через профильные педклассы, сейчас в регионе их уже 112, - рассказал глава области. - Через создание условий для повышения престижа профессии. И материальный стимул тоже очень важный. Работаем над тем, чтобы труд педагогов достойно оплачивался, в том числе развивая экономику. Через развитие инфраструктуры. Чтобы дети учились, а педагоги работали в современных, комфортных условиях, в этом году сделаем капремонт еще 17 школ и детских садов, а также Калужского техколледжа.

По словам Шапши, перед учителями сейчас стоят сложнейшие задачи: как интересно подать информацию и воспитать будущих инженеров, врачей, фермеров, как научить отличать правду ото лжи, в том числе безоглядно не доверять искусственному интеллекту, как привить ответственность за семью, страну.