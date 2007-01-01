В Калуге губернатор принял участие в коллегии регионального Минобра

Она проходит во вторник, 3 февраля, в правобережном корпусе школы №45.

- И хотя основная тема сегодняшней коллегии - подготовка педагогических кадров, много внимания уделили воспитательной работе, - отметил Шапша. - Прежде всего, патриотическому воспитанию. Один из его центров в регионе - уникальный школьный музей 45-й школы. Его экспозиция посвящена героям Великой Отечественной войны. А сейчас здесь также создан один из первых в нашей стране музеев СВО. Мощно и в то же время трогательно.

По его словам, там с большой гордостью и уважением рассказывают о выпускниках школы - защитниках Родины.