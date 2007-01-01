Обнинск
В Калуге новые правила записи детей в библиотеку взволновали родителей

Евгения Родионова
03.02, 15:10
В понедельник, 2 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о работе библиотеки №16 на улице Комсомольской.

По её словам, с библиотеки №16 сняли статус детской.

— Формуляр ребёнка они должны прятать в формуляр родителя? Теперь детям нельзя читать, если родитель не записан? На бабушку нельзя записать книги? Это что за новшество с этого года? Кто такой «умный» это придумал? Если так сделали, то откройте тогда на Северном отдельно детскую библиотеку, - написала горожанка.

— Почему библиотека работает с 11 до 19? В 11 никто не ходит в библиотеку, это не центр города. Пока родитель теперь доберётся с работы из города на общественном транспорте, то будет около 20. Прошу удлинить график работы до 20-21, - добавила женщина.

— Городская библиотека-филиал №16 никогда не имела статус «детская». Библиотека обслуживает взрослое население микрорайона, в ней есть выделенный фонд для детей в возрасте до 14 лет. Запись детей в библиотеку проводится с оформлением читательского формуляра с обязательным заполнением родительского поручительства. Дети могут обратиться в библиотеку самостоятельно, без присутствия родителей, но с их письменного согласия, - ответили в администрации города Калуги.

