Образование Министр образования встретился с молодыми учителями
Образование

Министр образования встретился с молодыми учителями

Дмитрий Ивьев
03.02, 07:45
0 259
В Калужской области стартовала Декада молодого педагога. Её открытие прошло в областном Институте развития образования, где министр образования и науки региона Александр Аникеев 2 февраля встретился с начинающими учителями.

Аникеев отметил, что регулярно проводит такие встречи, поскольку поддержка молодых специалистов на ранних этапах их карьеры имеет большое значение. В ходе беседы он рассказал о современной системе образования, в том числе об изменениях, внесённых приказом Минпросвещения России № 704. Отдельное внимание было уделено особенностям воспитания детей в цифровую эпоху, влиянию социальных сетей и вопросам формирования эмоциональной устойчивости у школьников. Министр подчеркнул, что сегодня эти темы тесно связаны между собой и требуют от педагогов нового подхода к работе.

Декада молодого педагога продлится до середины февраля. В её рамках запланированы семинары, мастер-классы и консультации для учителей с небольшим стажем работы.

