Обнинск
-24...-23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В калужской гимназии дети мерзнут на уроках
Образование

В калужской гимназии дети мерзнут на уроках

Евгения Родионова
03.02, 08:45
1 778
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в понедельник, 2 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— В гимназии №19 в классе сегодня было 13 градусов, дети очень мерзнут! - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Котельная работает в штатном режиме. К сожалению, наблюдаются проблемы на внутренних сетях школы. Администрация школы совместно с представителями котельной в течение последних дней пытаются наладить комфортный температурный режим. Вопрос находится на контроле в управлении образования и управлении жилищно-коммунального хозяйства.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
образование
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRaK3pNQnVvSzM1SmFDcS9kQ3I1emc9PSIsInZhbHVlIjoiOGwzbXQ5NWFESEhYM1B5TCttUkRFSkFkc0ZUS3YrQ2pQZmtsK0lMbGtUbHE3blV6MmZnbzdoOG9MaEQ1eWk1UHZLalFSM2xqZUFkM0I1NUNOMVJVN0lpWk02M0VoWFlkQkszdW81SVZTbkhUeDZsbnhiUVpyd1U3UkNGQXNWdTdoMFlyenpOVG5ESFNVNndxaHg0QzkxRU1zRCtaNWNnOU9Ob1dGTFBsWWZUY0pmQXZUb0tUQ2VvVXJkUEJUTWE1bGVXbGVJNDRJUFpSNEwrVnJFZ05jQnByeDVrT0dOL1JFSFArRit1a3VEOTh6U0tQWklVSjJ1N0M4UEhmdkEwbVp0TS83N2o0MFhSMDUwZHA1TEsrbm03cEpZTGFtU2dTWjNTV1NBVTBaRE0ySER5YjNoR2FMUkNzcjM1SmhRak5xWHhVZG5mUnRuMWJEd2hIUVNDTU5Ma2lDNTNLTGk1MU1LU0t2U0FiTDhSWUY4eHdMWVhLOEVxQnB2MHNBdnQwZTdHN2hLUVJmWVN4N3lSbzJqN3pHUGxzZE9mRFQvM0VQTXVoN3JYT2U1YW8xMnF3UHpXUnpkbGtOakZrYUJHSyIsIm1hYyI6IjU2MzViMjM5ZDQ2ZDQxOWMzZGU2Y2MzZGI2NjM1ODA5ZjJiZjc5Y2YyNGQ0NGFhNDNhNTc3OTQxYjJkMzdkZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVkMHBCRkd1TWRBU1Z1Z01icnVHc0E9PSIsInZhbHVlIjoiMlZZcUxNQy94WnJWbDlEOTh0V3c4YkphSGR5c01teHdGSCtUbTNVcmoyaUFEYVZyMmxhWEl0bStLdXZQeEhlYUR5RDRESzE3dGxpSHVQU2llaEJxMEZoVDNzQkozZGRWYjhKKzNTQWhoZWNkKyszRlNFdzRMYnExd1FtNUJsUENWMW9rQm1rYjBDRmp2eVV3aStiWEROUXF0RVJNZ2pwTW1JNjhxcEVuanZhS0g5RFhESDFSNkIxb0tiTG9CdldQMVhaYlNqNlRPdmMvemY0UGROME5DQjVDOExtYndvQlUzRmtxVjBJZTZFbUpNanNjeUFvTEhjMk5YWkhYWVZqRnUzYlR4N2hwbzJIVnl2aERlWVBIbWxQSlNyb0V3NzlJNlpaZUZHcEJBOWRCMHZmQmUvMmE3WmZwVEpMUFVlaXBKT0lZb1d6RjFpNVhaTDNabkp4OXc0K0VpcjBBbXBzZlRhcGRMMGJLbUg1dFl3MWNUNVFXc3k1YldUeWFMS1FJMDlVa1VLb201anNmUStSS2k4LzVCVk1HK1FNQVNJWWxHZGtvVDlZVzg2dWY1UmdMN1REZmJiTS9Bc3VkRDFZQXlMcHF0bUhhNUpKaVdsdFRPVk1wV2k3dEdGbjdMTUcwMncwelNRZnpRaTN2alg5WlFkV3R6TnJabVZneGhoUE0xd3BOOTJjMFhaVDdCb3liYUpmYWY2MVNOQ3N0bDEwZ1plWFJjaEM3Qmd4UDJxQ3RPazhTRGxtbDVsTU5vSllkbUc5QmFrRzVpTjBFSXBRbWlKdFI0MWN2c2NrWVdGNkJNNG1VS0dXL0ttWWxDV3FueDlFNW04K2M3eTZNQ0lUcCIsIm1hYyI6ImMwYTJlNTI1YjYyNDQzZjI3OTg0YjEzYjY4YWU2ZjM2YjhhZWRhM2M2YjA2NzI3ZGUxZTBjYTQyMDg2NjFhMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+