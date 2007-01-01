В калужской гимназии дети мерзнут на уроках
Об этом в понедельник, 2 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
— В гимназии №19 в классе сегодня было 13 градусов, дети очень мерзнут! - написала женщина.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Котельная работает в штатном режиме. К сожалению, наблюдаются проблемы на внутренних сетях школы. Администрация школы совместно с представителями котельной в течение последних дней пытаются наладить комфортный температурный режим. Вопрос находится на контроле в управлении образования и управлении жилищно-коммунального хозяйства.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь