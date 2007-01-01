Обнинск
Образование

В Калуге ученики школы №13 вынуждены учиться в холоде

Евгения Родионова
02.02, 18:14
В понедельник, 2 февраля, в редакцию обратилась читательница с просьбой рассказать о проблеме с отоплением в школе №13.

— Сегодня школе №13 на улице Баумана, детей, которые учатся с первой смены, держали в холоде все уроки. Дети сильно замёрзли, но продолжали учиться. Почему не отменили занятия и не распустили всех домой?! Почему дети должны страдать из-за халатности администрации школы? - написала женщина.

В Министерстве образования и науки прокомментировали ситуацию:

— В Калуге сейчас есть школы, которые столкнулись с проблемой отопления, но 13-я школа в их число не входит. В здании температуру поддерживают на нормативном уровне. На время холодов родители могут оставить детей дома, предупредив об этом классного руководителя.

