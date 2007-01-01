Обнинск
-21...-20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калуге в школе №25 сократили продолжительность уроков из-за проблем с отоплением
Образование

В Калуге в школе №25 сократили продолжительность уроков из-за проблем с отоплением

Евгения Родионова
02.02, 13:31
0 349
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 2 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом об отмене занятий в школе №25 из-за отключения отопления на прошлой неделе.

По её словам, в школе до сих пор холодно с момента отключения.

— Судя по прогнозу погоды, морозы будут только усиливаться на три дня точно! В школе №25 на Малинниках стены до сих пор не прогрелись с момента отключения отопления на той неделе, детям согреться негде, в домах холодно, в школе тоже и не у всех есть возможность отвозить ребёнка на машине в учебное заведение! Отмените занятия, хотя бы в начальной школе! С той недели, из-за низкой температуры в классах, половина детей уже ушла на больничный, - рассказала горожанка.

Министерство образования и науки прокомментировало ситуацию:

— В 25-й школе сократили продолжительность уроков. Да, к сожалению, в микрорайоне есть сложности с работой котельной, но их постараются сегодня устранить. Родители могут оставить детей дома, но важно предварительно предупредить об этом классного руководителя.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
образование жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFPbnd1REtqdjNIbVIyV3pXelR4VWc9PSIsInZhbHVlIjoieGNjSHgvUGhMQXB4NHNZamRkZjNoMzExb2xiWkhKaDJrOWZsYTNERW1tSS9YOGdvR3NRZVRldGN0ZHp6NnBreUdRdW5ReHRHMUZPRE1zandvc1BUUGlWUGlCb21xdVp1RVBGeVM3TzAyc2tRalhFMmFLRHE5TFJHSXltakRQL2JtUWJXcWRidUlyRUFjL3FhR0srQ2FBL2M3VnIwTUxXR0FmOVlENGhnQi9yU05CMHIwSmo3ZDZFc1liMVluZXRvVnBmMWoycXNhbCsyZ1JURHlLVVU4Y1pCMEZaN2VPM29rNXk0Z3lKMVlXYktxWlFqWFFKRlFXcWxVNFhpbFpwQzBwWmZTaWtqRE8yNGhjcGY1eUovaE04Y0JqRjd1b1dKV2NqNnQ5Sm5zTXc3QTIrU0F6ZDRxUktmYm0zT3ZoanFsZ010R1VBZjUxL01VRkg3anFsZW5hblBOYngyTDBNUDlHTml1QXVMS25scjhWOHhpbFZ0K0U2RWs4RTJpTVVZY0Q1ZVJ1eW1pSkFQRS9kUC83RXIzYmUxR0N6R2NzeVpxREhBWmRBOHp2YjlSbTNXS1RHZjBJb1F3N2lpOWE2cyIsIm1hYyI6IjljNDgyNTFjYWM2NTczYTZlZDQzZDE2YjBlYTdhMWZhMDE5YTk5MmM1NzE1NDVhYWExYjIzMzU1M2U3YmNjZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpSbGZrQ0dlbVpVSGd2dHptLzROMEE9PSIsInZhbHVlIjoib0dDZG4zWTBXM2hZWHkrUmR6ang1V0tWZXY0NXA4U0RYeVJqbldRNlhOUkZKc21KUENVSjlRVVdmdDJiMW9BeWl6eXVTUk16NzVGZllJaURFZnZpQlNNaVFKVEhmZzJJeVBZTjNVMWFVMWZMY3hXdmQyZG9WcFBwTnY4d3JCM2d5cEUyclJsa3JGVHo4VmFLR2puK1Bha2YraW9Ua3lPK0I4ZU15Y2NyMUdTMDA1Sm9vSjZYQ1N6eFFVK3dMRUNTTldyVWIyK0lFYytMUlk4eE92Lyt2ekRnV1RUTUQ5VVd3K0hQbzBoUFVIaUovK3BlK2IxaVJTczlFNlhEUG4wQm91K2IxZmowSGg2c3k0WjhaZ3FWQ09QczU2S1M5blNPODM3Rm1tc0IrLzBveEJybi9tcjBCZTUrM0kwM0poWGp4ZmdXSjJsaUtLWi9nMUlnYTBXZEpwckw4UEFoVkQ3WHJrTVQ2NnpNeENuQWYvbUZGMVAwSGxXUGVvTmV6OCtJdGJkYkJlcWlDVE14K3NjL0twZ3VydlY3aHh2K3dBbThuSkVKUFRhOGlCa0dSMXVzNHp5R0M1bXIwUTc0bUliVHY5M0oyRmlUazNsSUFqVmw4N0pIc29maVgzN2dSNFNkVmZTbkdLek9HSENvVFJ1ZFR6NUk1UUk5ZEthcGdiVitnTUR6QklmSW1CVmI0NlNZYnk5N1VIUG4wNlNEUi9NaUhmVlF1QXBObDFxQ2RCUllCdUtqNHVHdy9oOERVNzhRZjUwYmpxazhrUmQrVk9Yd0gvSXZ6TWRQUFlSYVpHR29HY0lTbnEreE1MbExERXBKTzJwSEF6Uzg3RWlLalVlYSIsIm1hYyI6ImVlMzFlODc2NWUyYTFhMDJmNTA0MGM4NDkwNzhmMzJmZWYxMTQzZmU3YjAxYTQ5ZTgwYWE5M2FhZTY0ZDYyMTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+