В Калуге в школе №25 сократили продолжительность уроков из-за проблем с отоплением

В понедельник, 2 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом об отмене занятий в школе №25 из-за отключения отопления на прошлой неделе.

По её словам, в школе до сих пор холодно с момента отключения.

— Судя по прогнозу погоды, морозы будут только усиливаться на три дня точно! В школе №25 на Малинниках стены до сих пор не прогрелись с момента отключения отопления на той неделе, детям согреться негде, в домах холодно, в школе тоже и не у всех есть возможность отвозить ребёнка на машине в учебное заведение! Отмените занятия, хотя бы в начальной школе! С той недели, из-за низкой температуры в классах, половина детей уже ушла на больничный, - рассказала горожанка.

Министерство образования и науки прокомментировало ситуацию:

— В 25-й школе сократили продолжительность уроков. Да, к сожалению, в микрорайоне есть сложности с работой котельной, но их постараются сегодня устранить. Родители могут оставить детей дома, но важно предварительно предупредить об этом классного руководителя.