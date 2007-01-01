Обнинск
Новость дня Образование

Региональный Минобрнауки разрешил родителям оставлять детей дома из-за морозов

Евгения Родионова
02.02, 12:11
0 566
В понедельник, 2 февраля, жительница Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о переводе начальных классов на дистанционное обучение.

По её словам, в сельской местности сейчас сильные морозы.

— Услышьте нас! На улице -28 (село), почему не вводят дистанционное обучение для начальных классов? - написала женщина.

— Централизованной отмены занятий не планируется, но школы могут сами переводить учеников на дистанционное обучение, учитывая динамику погоды, заболеваемость, работу школьных автобусов и другие факторы. Родители могут оставить детей дома, но об этом решении нужно проинформировать классного руководителя, - прокомментировали ситуацию в Министерстве образования и науки Калужской области.

