Региональный Минобрнауки разрешил родителям оставлять детей дома из-за морозов
В понедельник, 2 февраля, жительница Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о переводе начальных классов на дистанционное обучение.
По её словам, в сельской местности сейчас сильные морозы.
— Услышьте нас! На улице -28 (село), почему не вводят дистанционное обучение для начальных классов? - написала женщина.
— Централизованной отмены занятий не планируется, но школы могут сами переводить учеников на дистанционное обучение, учитывая динамику погоды, заболеваемость, работу школьных автобусов и другие факторы. Родители могут оставить детей дома, но об этом решении нужно проинформировать классного руководителя, - прокомментировали ситуацию в Министерстве образования и науки Калужской области.
