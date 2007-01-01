Обнинск
В Калуге школьников пока не планируют переводить на удалёнку из-за морозов

Евгения Родионова
02.02, 09:08
В воскресенье, 1 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о переводе школьников на удалённый формат обучения из-за сильных морозов.

По её словам, на улице по ощущениям очень холодно.

— На улице хоть и -20, но по ощущениям -27. До четверга ещё холоднее. В Курской области к примеру детей до 4 февраля перевели на удалёнку. Нет желания взять с них пример? Я понимаю, что по нормам ещё мало, но по ощущениям уже очень холодно. А то сообщения МЧС шлёт, а от Минобра тишина, - написала женщина.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— В Калужской области есть опыт отмены уроков из-за холодов, но, как правило, при температуре «минус 28-30». При этом учитывается скорость ветра, уровень снегопада и состояния отопительной системы в школах. Сейчас мы не планируем отменять уроки, но продолжаем наблюдать за погодой, а при дальнейшем падении температуры готовы к временному изменению формата обучения.

