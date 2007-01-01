В Калуге не будут повышать цены на школьные обеды

В пятницу, 30 января, прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки законности повышения цен на школьные обеды.

По данным ведомства, цену платного школьного питания повысили до 120 рублей.

— Поставщик питания - компания ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» установила разную стоимость для льготных и платных завтраков и обедов, хотя блюда в них были одинаковыми. Из-за этого питание, за которое платят родители, стало дороже, - пояснили в прокуратуре.

По требованию прокуратуры Управление Федеральной антимонопольной службы по Калужской области вынесло генеральному директору компании предупреждение и потребовало прекратить повышение цен.

Также прокуратура области выдала главе города Калуги представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Прокуратура взяла исполнение решения на контроль.

Ранее мы писали об этой проблеме.