У калужан остались считанные дни, чтобы подать заявление об участии в ЕГЭ

Сделать это нужно до 2 февраля включительно, сообщили в четверг в министерстве образование и науки Калужской области.

Выпускники 2026 года подают свои заявления в школе, где учатся.

Экстерны могут нести бумаги в любую школу с государственной аккредитацией.

Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, обучающиеся иностранных образовательных организаций регистрируются в местах, утвержденных министерством.