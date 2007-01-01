У калужан остались считанные дни, чтобы подать заявление об участии в ЕГЭ
Сделать это нужно до 2 февраля включительно, сообщили в четверг в министерстве образование и науки Калужской области.
Выпускники 2026 года подают свои заявления в школе, где учатся.
Экстерны могут нести бумаги в любую школу с государственной аккредитацией.
Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, обучающиеся иностранных образовательных организаций регистрируются в местах, утвержденных министерством.
