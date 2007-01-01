Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование У калужан остались считанные дни, чтобы подать заявление об участии в ЕГЭ
Образование

У калужан остались считанные дни, чтобы подать заявление об участии в ЕГЭ

Дмитрий Ивьев
29.01, 16:20
0 329
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сделать это нужно до 2 февраля включительно, сообщили в четверг в министерстве образование и науки Калужской области.

Выпускники 2026 года подают свои заявления в школе, где учатся.

Экстерны могут нести бумаги в любую школу с государственной аккредитацией.

Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, обучающиеся иностранных образовательных организаций регистрируются в местах, утвержденных министерством.

Новости по тегу
школа егэ
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpzQUxuSjZ5MkgrZE9YVnBIVFBNSmc9PSIsInZhbHVlIjoiSitoV3FqK3RhY1R6b29wZUxwOWp3a2pXdGtyMkZmdFZpeWpUb09COVFyYUJ6cjY2YUExb2c2UmNtNkYvTmYzdklnMFJROFhOK250VGlPQW1Dc0hQbXBzVnVqMEhBbXh2Q0thZWo5U1BNUnFXTVYybVBHZHZBTFJHQmo0V21BSjZiN2JRazdJKzNKWDhJem12SjlmbUgxTXlURkhveHlvWTJaOHNreCtmZUk5a21BMkJ2blRGaG03STVuTW85dGh2R01NWWh5RVptRTJmdXVvSURMTnZScE05Y2w2Yms5MTMxR0JCbjZzSnNkaFlUUGpzMmJRdXZXTy9qK3hWZDZsM2JZbWUwUEZ0SjBpd3BVQUcySFJHTm5pMTFkNFY4MzRITXJXcUN3RDkxcWwxeVU3d0NZY2psWEVpWEdQOXBDWXNhSUNGcVV5ZUVBYmwvK1lobkFZQnVYU2RmRjhmQ0pwVEM0Z2lsanNJUXlqb1BISnlFK3B2R20rS01venI3Q3dJR2JwcisvNGx3WHJSUVlCV3prTjE0TlNkbUxlNkxadEMzenZDUEJ0TFhaekx3N0xSS2gzVWxKcE0zSXlIckVvYyIsIm1hYyI6IjI0MTI5Zjk5YTYwOWY3NjdjYjVlMmVjMWQ4OTJlOTRhOThlYTc4NzZkMDQzYjg0M2MyMzBlMjEzNTdhZTZhNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhhYkkyVUxzbU9wRmZSMlBFeGRIU0E9PSIsInZhbHVlIjoiWWxzRldMN3hLSzlOczB6R3YwZFFGdDk2Qm1jRGtiTzZ1c2x5T1B5TjRLSFJIZzloQkEzU1Boa0tNeXRraGRsdnFSKy9KTFBYQUFMT0gxTkp3L01jeFF0YkpaNWVtQlRKRjFIdHBmcUlldTFrNmhKQjNTOTRHV1k1SkVUN0oveTJQZkxIVDJXUnhON0JWMG5Sb2gwV2swZlltQmVTS1FOd2RHcEJyRUcxMnVLZ0cyRGJabDF0OGt1eDZUUENMdkFxZ3BWQzRqZy9vZkVKa1J4Z2luWURIcVRZSmtqdWJSVGljM3lHU2ZjdGcyamp3VCtZMEdCajNoY2d0TXVEV09icG1SbTFvMXpWcnNjcTNKMzdwbUl6NVhYNU5namM2RWIwY2x4QXY4OVhXL3UvemZtanRrVXd0N2pIdHRHaEVSbmR4Q3JNREY4cTZQdStlZ2x1OGlLTkhwamlMSkFwY2dScE1TWHVDaVJOM3k3M1Q4ckxKZ2dweStZUzJVQXBHaXlSZmdSQmt5UEw3NFlocDl0YzYxZEN4TW1wSTRjejdZRGRyeEhKMDRuR080V3YzbHpPbW5ZeTBPaFpwUmlxYzBMVk9mUXp1UVhGK1d3UkpWakphVTNDNW5sV2ZVUUJhVTdvaHduR05Bd0UweWMrZVZ3MFJZVHBrakpqOVFlTnR3OTBLTmdVd2ZvSzQyRG91YTMrU0FYM2xhZlAvVDM1L2lFbXBVQ0gxdFdGZExVMXBEck0yKzczODBYWGlJWFNDdVZvTVRwWWV5czlOaGdhS3JxdzhWT1ZmMUE4NzRaT240TjJHNkZvelZGQmZwekljbzVnRUUyeVhkQ08ybGJNa3QyRyIsIm1hYyI6IjQ5YTRhZTM3ODQ1MDc4Yjg2OTk2ZmM0Mzk1ODYxOWUyZTVmNmIwNDI0ODMzMDM5MzUyM2UwMjdlYzEzYTViNzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+