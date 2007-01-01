В Калужской области ремонт Сосенской школы задержали уже на месяц

В четверг, 29 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о ходе ремонта школы в Сосенском.

— Что с ремонтом школы в Сосенском? Задержали уже на месяц, когда ждать открытия? - написала женщина.

В Министерстве образования и науки прокомментировали ситуацию:

— Мы уже сообщали, что в школе №1 города Сосенский продолжается капитальный ремонт. В процессе работ, к сожалению, возникали сложности, но мы вместе с администрацией округа делаем всё, чтобы ремонт завершился в этом учебном году.

Ранее мы уже писали об этом.