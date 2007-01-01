Обнинск
В калужской школе температура опустилась до 12 градусов

Дмитрий Ивьев
28.01, 10:20
Фото: Яндекс.Карты.
Как мы уже рассказывали, 27 января проблемы с отоплением возникли на Малинниках в Калуге.

Холодные батареи были и в расположенной в этом районе школе №25.

Наш читатель сообщил, что администрация школы предупредила родителей учеников о холодном воздухе.

- Всю ночь в школе не было отопления, - говорилось рано утром в среду в тексте массовой рассылки от имени директора. - Дали его только сейчас. На данный момент в коридорах 12 градусов тепла. Немного потеплеет к 8:00, конечно, но незначительно. Если вы решите сегодня оставить детей дома - оставляйте.

