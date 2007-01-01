В Калуге дети из деревень идут в школу по трассе из-за отмены автобуса

В понедельник, 26 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом о возобновлении подвоза детей в школу №44 в Калуге.

По её словам, в этом году школьный автобус ни разу не выходил на рейс.

— В школе №44 странная ситуация происходит с подвозом детей в школу, в новом году ещё ни разу автобус не выходил в рейс. Водитель на больничном. Детям из деревень, которые обучаются в школе №44 добираться до школы невозможно, идут дети по трассе от деревни Перцево, что является крайне не безопасно. Не у всех родителей есть возможность возить и забирать детей из школы. Министерство образования отправило разбираться со школой, школа говорит, что работа автобуса к ним не относится. Помогите, пожалуйста, нам решить эту проблему, - написала калужанка.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Да, такая проблема есть, но ожидаем, что на этой неделе водитель выйдет на маршрут. Поручили проконтролировать дистанционное взаимодействие с учениками, если проблема не решится.

