В региональном Минобрнауки рассказали, когда завершат строительство общежитий «Бауманки»

Фото: пресс-служба Правительства

В воскресенье, 25 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о завершении строительства общежития для студентов в новом кампусе калужского филиала МГТУ им. Баумана.

По её словам, сейчас студентам далеко ехать до учёбы.

— Скажите, пожалуйста, когда планируют достроить общежития для студентов в кампусе? Кампус большой, современный. Студентам каждый день приходится добираться общественным транспортом с пересадками. Это очень далеко и дорога занимает не меньше часа. А кто живёт на окраинах города добираться порядка двух часов и это только в одну сторону, - написала женщина.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Администрация головного вуза в Москве сейчас прорабатывает все возможные варианты оперативного завершения стройки общежития в трёх зданиях калужского филиала кампуса. Прогнозируем, что в течение этого года коллегам удастся запустить все организационные процессы, а в следующем - перейти к работам. К сожалению, сроки могут меняться, но формирование инфраструктуры общежитий обязательно будет завершено.