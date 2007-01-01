Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В региональном Минобрнауки рассказали, когда завершат строительство общежитий «Бауманки»
Новость дня Образование

В региональном Минобрнауки рассказали, когда завершат строительство общежитий «Бауманки»

Евгения Родионова
26.01, 17:00
0 247
Фото: пресс-служба Правительства
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье, 25 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о завершении строительства общежития для студентов в новом кампусе калужского филиала МГТУ им. Баумана.

По её словам, сейчас студентам далеко ехать до учёбы.

— Скажите, пожалуйста, когда планируют достроить общежития для студентов в кампусе? Кампус большой, современный. Студентам каждый день приходится добираться общественным транспортом с пересадками. Это очень далеко и дорога занимает не меньше часа. А кто живёт на окраинах города добираться порядка двух часов и это только в одну сторону, - написала женщина.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Администрация головного вуза в Москве сейчас прорабатывает все возможные варианты оперативного завершения стройки общежития в трёх зданиях калужского филиала кампуса. Прогнозируем, что в течение этого года коллегам удастся запустить все организационные процессы, а в следующем - перейти к работам. К сожалению, сроки могут меняться, но формирование инфраструктуры общежитий обязательно будет завершено.

Новости по тегу
образование
Лента настроения
4 оценили
0%
50%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjM5dmw0cFNsaExTOE1mSS9WSlRROHc9PSIsInZhbHVlIjoiTXdkN3dqOElIS01TcCszbEpOaHlHMXBSSmlBdGdlMnJLYkdLcHpDMG9FR2Z3RU82S3VCTzB1VHFvUmQzMVBPUXZ1ZW4vcytHc3BmR2l5bHpGbVRjLzBQTHJmQm1iNlRWclNrOW1ZVkJISDd1aEl4OS9zSGRzVDhLSk1YY1FsaUJPTDVldWZTcVFRSHBWSmVsb29aVlVOMkdMWHlOWHlFZytwRXpHa3dQUUpodGVZRTRjWWlmRUlsMi9uN2tkOTI1WlNVbnVPeDdqR01tTkJtL1VTVmVjdHIybkl1SkV1ZHRWRkpEbUE0enppQ0tJamdKdGxpS1B5c1dYNVJRMk5yOXord0FKMDNzbEVNUlRTRGxkNkZEUTM0M2JvRkFGVFF0Y3VyTS9DQlNwcXZlVFVtSzV3R0hKN2dwd3JGbk5LL2tPU3FZUXpMQmUzUUZKdGM4YlpES2RONlJYTWpPNFUyU3Y4QldaZk9ObGE0NHk2bTJ2RGxUeUNobHVCeExIS1lueGZYLzByaW4rb2FNRWJNYnM3U2gwcUZZRnplV2ZJVVgyeldKekVUd2Q1ODYzOGlRQkRnQysyZSt4RGEzSmpaWSIsIm1hYyI6IjZhOWY4YjEwMTFhMzlhZmY4MzE3NDc0NTM4NzI2ZmYyMjhmM2RiNGE3MThiNjFhNzNkNDNlYTZlYzZmMzU2YjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhrS3ZvMlVlN2hCTHh5c3pjK1VLekE9PSIsInZhbHVlIjoiVEhlTkU1cytwK2tISVNTNWk0TEFXdjBlaHVOQlJyUDRtMVJFazIvaUJseVhDL3YwbURvblEweW1PeFp5bThyWEJwbkRua1p1MEticU5jZkJ1clRDUi9zUStwekJvQng3UGgrU2NLWGIyYTQ5alpJWC84Qm0vb0lDQTlQZG5kL2JWQytzOWFqSVB2d2xHTURQV3R2QXNlNFUxV0RKejVmMnlPd3YySW9VVDVrWXpoSVhDNUh4UUtPbnFQSzlSblRpU1VrQWEwZlNrTXh1dzl6Qk53amhST2t6Y0RDYnVvR282YkpWVXFhQzN6clFXQWhPclEvZVJIVFZnbndzRlhqZkRrekFJeDZ1K050bDUya1BGTGI4LzU0bkhiMERYcmUzR0xNTDNldEYzQkVqMTkzeUtUQWVEZkJ2dUdULytzRFRIckg1M3V3bUZITWR5YUMrQTNtbFdFdzNwTGdhMmloYUhFa3BNYlJiN3IwSVhYTTJHK0VHeitReVBVWjlyeFhqdWkzdzlzTnYwZXRpQmhkbWFOT0Q3VFg1MjR3SGpHT0hmSktMZ1hvVm85ZlRBT2RCRCs3NmJPWFdDVDlQRXVEOS9nd2RHUXZKYWZSa1dFNzQyWFo1dTFxRENpMDUyeGUyeFV0Z29SZEVORkpwV0R4aklTQW5DL2xsZC83TlpaaFNQdGM4cVJBa0kxcVpDYzdDbTl5am5yTVcxdGpIcExDbHorZ0RVRVRiei8wUkVrVlcwaUx5aWdSeThSdzVJUldMbCtMaVNibjh5MS9CS2FXQTQyT1Fkd3B4MWJyVEJzNzE5SlhZRTF5TStkeXp0azVhMUprWHFvcUxOd0NDdXEwTCIsIm1hYyI6IjNmNzg5YjA4MjExZjM1NjQzNDQzYjg2MjY3MTA0NjBmZjY5N2Y1ZDYyZmM4OGI2ZjBlYTY3NTE4ZDAxOWMxY2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+