В Кирове лицей открыли после капитального ремонта
Первый учебный день в обновленных помещениях – 26 января, сообщил глава района Игорь Феденков.
На ремонт и оборудование потратили 130 миллионов рублей из федерального бюджета.
По словам Феденкова, в городе также отремонтируют школы №1 и №8.
- Конечно, проведение капитального ремонта за счёт федеральных программ для нас - это большой успех, - заявил чиновник. - Безусловно, другие образовательные учреждения не останутся без внимания. В следующие годы мы обязательно продолжим принимать участие в программах для ремонта других учреждений Кировского округа.
