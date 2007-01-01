Обнинск
Образование

В Кирове лицей открыли после капитального ремонта

Дмитрий Ивьев
26.01, 10:53
Первый учебный день в обновленных помещениях – 26 января, сообщил глава района Игорь Феденков.

На ремонт и оборудование потратили 130 миллионов рублей из федерального бюджета.

По словам Феденкова, в городе также отремонтируют школы №1 и №8.

- Конечно, проведение капитального ремонта за счёт федеральных программ для нас - это большой успех, - заявил чиновник. - Безусловно, другие образовательные учреждения не останутся без внимания. В следующие годы мы обязательно продолжим принимать участие в программах для ремонта других учреждений Кировского округа.

