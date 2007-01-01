Калужский Минобрнауки прокомментировал ситуацию с увольнением учителя в школе №21

В понедельник, 26 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой прокомментировать ситуацию, произошедшую в школе №21.

По её словам, из школы уволили учителя истории и географии.

— Из-за современного вседозволенного ученика был уволен и унижен учитель истории и географии. Он прекрасный учитель, мой ребёнок учится у него. Но то, что творится сейчас в школах просто пугает. Нет уважения к учителю, нет защиты у учителей. О них просто вытирают ноги и они виноваты в любом случае. Куда загнали педагогику?! Кто захочет идти в такую школу к таким детям преподавать, если априори знаешь, что дети делают, что хотят, а тебя не защитит никто, - написала женщина.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Администрация школы и правоохранительные органы сейчас анализируют все причины и особенности этого конфликта, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем. Педагог оставил работу в школе, но принял это решение самостоятельно. По отношению к ученику и его родителям будут приняты все необходимые меры воздействия, основанные на результатах оценки произошедшего правоохранительными органами.