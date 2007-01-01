Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Калужский Минобрнауки прокомментировал ситуацию с увольнением учителя в школе №21
Образование

Калужский Минобрнауки прокомментировал ситуацию с увольнением учителя в школе №21

Евгения Родионова
26.01, 12:26
0 671
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 26 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой прокомментировать ситуацию, произошедшую в школе №21.

По её словам, из школы уволили учителя истории и географии.

— Из-за современного вседозволенного ученика был уволен и унижен учитель истории и географии. Он прекрасный учитель, мой ребёнок учится у него. Но то, что творится сейчас в школах просто пугает. Нет уважения к учителю, нет защиты у учителей. О них просто вытирают ноги и они виноваты в любом случае. Куда загнали педагогику?! Кто захочет идти в такую школу к таким детям преподавать, если априори знаешь, что дети делают, что хотят, а тебя не защитит никто, - написала женщина.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Администрация школы и правоохранительные органы сейчас анализируют все причины и особенности этого конфликта, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем. Педагог оставил работу в школе, но принял это решение самостоятельно. По отношению к ученику и его родителям будут приняты все необходимые меры воздействия, основанные на результатах оценки произошедшего правоохранительными органами.

Новости по тегу
образование
Лента настроения
11 оценили
0%
0%
0%
18%
9%
73%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJVTkVyRjdzMHVSY2lUSVlBTkxIbHc9PSIsInZhbHVlIjoiVTY0VlNVUzVYZEQ1ZTArSDdNaER0MFFFUWNWTFQyNm43aVZsWC9MQ04wbGsza1FFQjY5cVNFbDB1a2xqeStlek5aTTd1bVNLRkIrMS9qdlJVTHk5dU01RWdpMENBZngyN1BBa2t1ZXg3bzVxOGFYTHpkRVZwS0VacjVuVU5POWVTWGFjV2h2K04rLzVOTW9ZRXhmenlHdUNnWnVvRWxFV0V4Nkk3YjUxWVpWMHc3QzE5N2pjYXZ0cUoyTmZxc1UyUENsMHRTckJENmkvcFRCOVJ2S1ByQkdFTStMZmdlUWNHVmdXUzZocVQ2ekcwQlFINzByN05OZ3Y1U0JzM2R0SmYrbUF4QzZvc3V0azZ2WWMxWDZabXh1M01pWUxHOGFjM1o2Z2lJUVBRdGhsYzhSQlhNWTlSTWYxbWI0cVEyU21oUEVUMTh6RzI5MjYxOHVoZ29kYmtZSEhqem5yVE55dThtRjYzdEZqQzJjVWJKZFJDNXVaZU5NRFg1SXdubUs0czB1NVk4amNnRXFZY2Y4U1p1ZC9iM3BRTkhDelN2ZHF4Y1lRRU1JdjBvTVI1TzFpNHR0K3JNNTNMbW5veWZOSyIsIm1hYyI6ImQ5Y2QwNjg1YTkxNzUxZjNmNTBjYWZkZmU0NjFlNTFkOTkzYWYyYzVmNTIyMzNkNjkxMzNiMzdhZDk4MTE3NjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpwbzhwRjZQdXRRdUxPL0dROXZjYnc9PSIsInZhbHVlIjoiVVZXR1FMb3dzOWxLL2srQlBDem41bXF4MWRsNGgzOHlqKzdIeTZ1UWUrOElNd3FPcDEwRjZ1OWYwM3NqWm5wMUhibCt5ZUY1Nmx1cjdPNHdFd2RXR2E2dFMxN21oZlNVTDkwdEhWRSt4REs2Y256OUZTdmlpRnBWRWYyT0phSVNvQWxHRkhmbzAzdGtaYlFHZyt1b1hKQ1ZmT0R4UDlHWWxGeDdDeVR1NGkvdHk4d0dYN1RlaDRYanFzbFVISStrNWFiODh2M01HRlhRWmN1RU9lV0pFTm05Y2RTSTRHZkFWVko3NXc0T0pmN3F2ckZCbERPbkM5ZW9VOUtOdGF6MW5JZzV5bWRya0NlVW1uWkR0Z2gxRkVicUR3cTArZ0hrVm9GK2M3QVlJSFA4aXpvMm9rQllSYjIwSXFZek5xUXVrMjZkb2pRZkYxQXRZcDM5eURXQXE4Q2VvWDFJU21wMmpQZUJRVzJPUTRtaDl2czltV0U3SEhMTm9aekppVk9Jb3JOWkhkM25nUnZzbTM3SXdZV3o3cm1BdFRzQW80WW43MDYybkN2dURZTXBpRmRRbk1MQ2ZLUXh4RC9pZUl1Y04wMEIySTNKMi9mTXRMSnVacU9lbzZ3cWxaZVlkTmJZOFJBMTgxVnRMZ21jWHJSVjd4bklvL2hZV25OeGMwVVN1STE4YmYrUUpuZHd0UWhEWTdTdzYyemRtTS8zbGp4cjEwUWR5KzU0a3NGd1M1N0lUQUFSWG1XT2tBc3VtaHJZMHlQbHg3a3ZNdDF1SkxrVHBYZHByc1BwK3BFbVF3ZTRqMWU5bW8veVZ5TXYwY2ZPcm5XVHU5U2E3NFd4QnNNbSIsIm1hYyI6IjEwMWU5ZWVjNmJhNDM1MmNiMDNjMzlkNzUwNWRlODVhNjJmOGZjYzkyYzZkNjQ1ZjVjNGRhNWU2NWQ0MzcyYjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+