Обнинск
-20...-19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калужской области ремонт Сосенской школы опять откладывается
Образование

В Калужской области ремонт Сосенской школы опять откладывается

Евгения Родионова
26.01, 08:49
0 251
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 23 января, житель Козельского района Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом о ремонте школы в городе Сосенский.

По его словам, сроки сдачи прошли, а ничего не делается.

— А что там с ремонтом школы в городе Сосенский? Когда мечта детей которые там обучались сбудется, и они снова вернутся в родную школу? Скоро будет год как начался ремонт, сроки сдачи прошли, а как не делалось там ничего так и не делается, - написал мужчина.

Администрация Козельского района прокомментировала ситуацию:

— Ремонт школы выполняется с отставанием от запланированных сроков, с подрядчиком уже ведется претензионная работа. По этой причине точные сроки открытия учреждения, к сожалению, пока остаются неопределенными.

Ранее мы уже писали об этом.

Новости по тегу
образование
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikd0cmFKWHVrQzlscW1kcnVhdk9UMmc9PSIsInZhbHVlIjoiTm5JVXh2SW02RWF6Y2tqaDNCUnFwZk93MFpXK040MWdDREZENFQ1NDVKZStSQ00vRmVncVo4Mkd1a1pXU0FXZXVhVDlVS0w3V0tRL0h4aDZZMGh1VUJWYVJRcktYelZXNGY3czFhbWJycWYxUGt2ZUtRdHBGOWNUeE1zK2lPbTFWWVM3amdZUG5qUlJxQkF0ckhYN3hjT2M2UjQ2c0FpZ3JuRVBhWDBndyt5RmkxOGlyOTRnYjlHVHcwR1Y0OHpuMzNMZU1zNFJ0MlNMVU1jMjc0eXZZZk5mZFg4cWkrMUQ2YXRTRzVraVZGak9lQmlXMlplWDBSbTBRUnJORFpUb21HdXgyZmd5Z3g0R1NHM29BMWZhQUduaDF1U2VhTnRVTHJSVk5aOTdDUUh6WmdVNFFBcVUxc3BlMlYxWVpBVi9GWWIwM0dseGhMZUxRY2JXZHpKYTNLVmdKNWtWS0hDMURLcHJrdDRUek45cGRib0YwcEN5Z1grQjI0cnN5RkNEYXJFKzdVQk1Tby9uUUFDMXo4OERyMXlSWVU0WnFXVlpkNko3T0d3K0hCY1dBN3BJbm9CSmlrcG9udkd0RE12MyIsIm1hYyI6IjdiOGUxZDM1NzVmNTRiMGEwYjAyNjhiZTA2M2MwM2M3NTUyZGI0N2YwNDg4Yjk4M2VhOGQ1Njk2ZTNkZWUxMWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBRL1l5eE1EL3NPTXBBL2RPdi8xQWc9PSIsInZhbHVlIjoiRVN0akpoV0d2U0hNdEp2T2tWWUZyMVYzdzIyOFIySWU1bmJ2WjNEQXpjQmVZMGVzcW1Kekljb2NTb2c1Rmg5aTlpNEZyWWluUEJhTzhvczNVNG16QVczdFZiaVpkaHk3VWliamdZVzFiYjZ6UmlkYUh0cXlnbVlaaU1ka053K3RCZDhEUGpENFFvbXRqOVZDc0w0Y0VDN0k4YkJ2S2Q5clVwMUNoaGpHaVJ4Ym5kYWl5eFVuaTE1M29oWXkyMUVNdWYrY1FqR0pvNVFkbmZZazFKSCtrN2NNS3Z6N0R0bUFSdVNOR1ZMSXMyNGMwQmQrRUEwNm94N1ZvWFcza3hUVEFtcnJqd0h3SnlaNU1rMXlYSjl5TStZTy9COTd2dUtucXlvcEZLeU9BS3huc3puNlFFMFZ1eWZGN0pIVUpkNDcxdjhrc2ZvYjdQT1d5ZGd1ekdxT25wK3BTMHl4YW9uSUQybm1zQWJUMlBLTHhpWC9NdUQ1aHdTbUVLVEZ1T1owNmhOOW5LUzJwMlM5UktjakhTY3B5VnVhQ01JVzJhWm9vSUd2WGU3MGRHRUlteWJoSG9zV3V3Y0IxWkx4WGFuWWZLMWdqSmVsSEhZNGpjUWR5UitaVXRYUjZUOUNOVzNmWHpjbXB5bS9VRGFiS0tzMktyWTBMRld5ZDFRM1NFeGl0bmNPMm1ZNEFrdDdCWkx6R1BXakxFSlNYSkNJSDl5SmcwQjZYc1BveHFSWmk0OXpQQkNKR0gra3NDWW9wazEzTVVLV3VHSjh1R2xEMUIyWTFsd2paVUdtRHA1T1UxUUxzMmRTNG5QSFMvQVczaVJuVXdCTmNVQjl3TlliWm4xVyIsIm1hYyI6ImNhYjkzOGQ4MWFmYzkzZWVlNDdmYzNiYzg3OWU5Yjk2ZWI5NGM5YzZmMTg1OGU3OGZiZGE5OTRmZTM4OTAwY2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+