В Калужской области ремонт Сосенской школы опять откладывается

В пятницу, 23 января, житель Козельского района Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом о ремонте школы в городе Сосенский.

По его словам, сроки сдачи прошли, а ничего не делается.

— А что там с ремонтом школы в городе Сосенский? Когда мечта детей которые там обучались сбудется, и они снова вернутся в родную школу? Скоро будет год как начался ремонт, сроки сдачи прошли, а как не делалось там ничего так и не делается, - написал мужчина.

Администрация Козельского района прокомментировала ситуацию:

— Ремонт школы выполняется с отставанием от запланированных сроков, с подрядчиком уже ведется претензионная работа. По этой причине точные сроки открытия учреждения, к сожалению, пока остаются неопределенными.

Ранее мы уже писали об этом.