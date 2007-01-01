Власти Калуги прокомментировали повышение платы за детский сад на 30%

С 1 февраля за один день надо будет платить 103 рубля 84 копейки.

- Это по-прежнему один из самых низких размеров родительской платы среди областных центров Центральной России, - заявили в администрации города. - Средства родительской платы в полном объеме направляются на организацию питания воспитанников. При этом присмотр и уход - это не только питание детей, но и санитарно-гигиеническое и хозяйственно-бытовое обеспечение, соблюдение режима дня.

Также чиновники напомнили, что в Калуге родительская плата не взимается с родителей детей-инвалидов, детей-сирот и нескольких других льготных категорий.

Половину от цены платят многодетные.

- Таким образом, более 25 % воспитанников – это льготные категории, финансовое обеспечение которых по присмотру и уходу осуществляется за счет средств бюджета городского округа города Калуги Калужской области, - говорится в комментарии администрации.