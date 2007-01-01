В калужской школе вырастили бананы

Урожай созрел к середине зимы.

Вместе с учениками экзотику и более привычные растения выращивает в школе на Заре в Малоярославце учитель биологии и блогер Софья Пирлик.

Бананы уже начали падать на пол. Первые дегустаторы из учеников школы уже оценили их: «Как настоящие».

Остальные плоды, как рассказала учитель, поместят в коробку вместе с яблоками, где они быстро дозреют. Пожелтевшие бананы позже собираются раздать ученикам школы.

Ранее в школьной оранжерее выращивали также папайю.