В Калуге плата за детский сад вырастет на 30%

Во вторник, 20 января, опубликовано новое постановление городской администрации.

С 1 февраля в Калуге родители будут больше платить за пребывание своих малышей в детских садах.

Плата вырастет на 30%, говорится в постановлении городской администрации, которое подписал глава города Дмитрий Денисов.

Один день в саду с 12-часовым пребыванием обойдется в 103,84 рубля. На данный момент плата составляет 79,88 рубля.

UPD. Власти прокомментировали резкое подорожание.