Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калуге плата за детский сад вырастет на 30%
Новость дня Образование

В Калуге плата за детский сад вырастет на 30%

Дмитрий Ивьев
21.01, 14:48
7 934
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 20 января, опубликовано новое постановление городской администрации.

С 1 февраля в Калуге родители будут больше платить за пребывание своих малышей в детских садах.

Плата вырастет на 30%, говорится в постановлении городской администрации, которое подписал глава города Дмитрий Денисов.

Один день в саду с 12-часовым пребыванием обойдется в 103,84 рубля. На данный момент плата составляет 79,88 рубля.

UPD. Власти прокомментировали резкое подорожание.

Новости по тегу
образование
Лента настроения
8 оценили
0%
0%
13%
0%
37%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 7 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllBOHV5ODUzZTlDT0pMQXpxL2hmL0E9PSIsInZhbHVlIjoiZFhQOW9UUEtpUzh4YnJtZTQyU1dKRDQ0ajc3eGF1WWV4TVRXRzNRMlNDTUpmQVExaTRPUVF0TXRCVnd2Z2hUZ0tOcHZZNEpyL2pPOURFM2dKVk1rSHI1NlYwWE8xQndnakVQb1FjakNKZWxsaGh2NWcvWnVwZGNta0pSaUR6dlVDc1BxK3drNU9hK1kyWiszLzc3UENITmUwdFpHQit2Nit6c25ZeHdxbmUwL1dCRDFaWnFwMmdjN2FjbXJ0MEZXUTQyVU5nYmpQZmE2dm16ZDlMZkpPenNUUytXclJpcVNnWTMvQ1lZb3VFMms4c29qWEdzc3B0WlVEc1E2ay9ibmNKRjI0cENEUEhBNi9PaDFJSloxNkN0emRYOUNFN3gyRUJCTjkzcmtib1IyaW9vSG5oejBYZ05GUldaYjIzcWszQi8wazhYZVp3T0RKdjR6ZnNESmFRMEpLN05wc1g3NmlIZ0pNSkY4RlFtRUFpZjVKbjRhMUpkNU5IdU1ib01EaFUxUldDUUpRY1VRLzRLek5jZXR6VDRNbCthdFp5M2VQUVJNVTh6SkIvSXpsTWZaeUZxZFJjc1NsaGEzRHp5NyIsIm1hYyI6IjhhMjE3N2M0NDA1YWNhMGQ2Njk0N2E1NDk0MGExODBlMTgwZTNhMDJlM2JhMTgwNGQyNzMyNmY2ZTYxMjk2NWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFENGZxa1c0V3RRSnJjenViVWNSN0E9PSIsInZhbHVlIjoiZkhlbWxjVFBxNGtrdEJwcFkxYytyMjJHOFRiQlVxUkZ2Ty9CZURtcHJFTE5sQ2xsT2hhekxuaGk3R0hYdXloQXpFemNwcnFtV3hSUkpQOWE1TWs5YUVUQWFBUTdKZ2U5WW9nTXBhQjFTMXVhTHo1enowZ1V5NXZiRmZ0YzNMZlY1SUZLT2Z6SHp1a3hHbHEzU0xiWDNSL2VwQy9FdFNGcDYyb2FFa0cxRWFscHRwWHpqOFg1dkZTM2owWTJXOXdYOHhhQXl5dTh6clVwOGhLN1I1Vkk1MHBtRGhlYTN0Zm9vSnd0T3loRnFPMEk4L0NFNXErTVVzK21DVWM1amltK3ZIamlyUC9BT29RUmU5dGhuc1ExMnZiRmlhTFFUY2c5aU0wQTNVV01YV2FyazE1Qm1IMVBtUjlmSkQ5dHpRUkJMSVc3Y25nUXFCM213bllzMjd2WGExcXIwZTA5LyttbTJ4cll2YjJFc1FndjJsbVZhYjZuZ3R6SnBaQmdRanRTR2R0dWJ2VmpvYkFKVlkvRG0yUGI5cE9pNVRSTUpoWW9obkk0dVZHTFBJck1KZzhyNFMrdmlFbC9RTWxxY0VxTlgwVk9ZNlh0SmYrUkxEUEoyeDBNOXZzUks0eWx0bXhwb0lBSVZsbVdwVmdHZUdPaWR1ci9iZkpQWE5oSXFlSC95Ri9ZMFRYMThhOHhoM2RtTGEwRHBNd0NLV25KTVMxOVIwYWM3TDdOdG9oalNuVVNnOVRvVmxFV2NkekNiK1NXaDVoREZza2VkeUd2Qk95TExIQ2JJSDVpVXB5M0kwZ3dPc2VOcWpON0x1dnkxWjIvWExFbnF5SVdEOXVQWklESyIsIm1hYyI6ImM0N2EyNTA0Y2RkNmRkNTM4ODgzODkyZDMwNzE3ZGI0ZmJhODc3MjJkOGFlNThlZDM4Zjc5M2RhY2YyNjZmODUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+