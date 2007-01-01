Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В калужских школах проверят наличие лыж для уроков физкультуры
Образование

В калужских школах проверят наличие лыж для уроков физкультуры

Евгения Родионова
21.01, 15:11
0 476
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 21 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом о наличии лыж в школах для уроков физкультуры.

По её словам, сейчас, если не купить ребёнку лыжи поставят двойку в четверти.

— Почему родители обязаны покупать, если должна школа предоставить лыжи для занятий физкультурой? В 90-е года всегда и на всех хватало лыж, а сейчас если не купить лыжи ребёнку, то в четверть поставят двойку, - написала горожанка.

— Мы уже попросили директоров школ провести мониторинг состояния лыжного инвентаря. В 2019 году наш регион закупал 10 тысяч лыжных комплектов, которые были распределены по всем школам. Попросили коллег не принуждать родителей к покупке лыж. Если комплектов не хватает, то лучше провести физкультуру в зале по другому модулю. За отсутствие инвентаря у ребёнка «двойку» в четверти не поставят. Этот вопрос мы тоже обсудили с руководителями школ, - прокомментировали ситуацию в Министерстве образования и науки Калужской области.

Новости по тегу
образование спорт
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVpYkQ0YUlLSm9FNlV0L3M5WHY3NGc9PSIsInZhbHVlIjoiL1RnVXN5eUtjZXQrTFhHSzNPcmlNeTAyMSs2UlIwaHdkZnZMb21JaHRDK281L2FKNnVQRTRNdUxPeDRIWUtWdVRFeFdUdFpaNWg3RUd1UWhieEdrZmdnWDBBNHdETitRZE5xWkV2SjhDRlNHUjZ5T2xBcFRNSTFNU2p5ajBDa3Fldm5pTlZCTGJjYzVDZkJRWW5xRkRaY1YxcExBekd3TW9sblhkSzhxZ3JmdktmOU5pWnBZUzhSUGE3Y0N3VTNzUlNDSjVjMllLMENEQVg1ZHVvQVYzbmJBcW1CcFJWT2p3K2ExUmFnemprN3Z0L2c2WnpMWGtaQW9QNmxoL2hFb0NuWHR5dG5iQm52VVJCYXUyWVh6bW9vZ1YvNUorTDRpcVV1UnJNRng4bTJjSjU2bGd1VEdCREZzOCtQb3l4Y05XVW1UUzY2djYzQ0lPSVRuU1lxc1ltRFd1VWdFazQ2MXdabXV3V2hySk5tQ094L25UWjRrYWNsS2lhWGMweEdqMUN1WTR3OE82S3ZnendFRlY3QjRwZURzSnVOSmsvSnVCRngyNHNhaStxTExnWDhQWU1WYUIxNkw2cnhCYlI2ayIsIm1hYyI6IjJhNDc0ODYwYzQ0MTZiZTc2ZGEzY2I2YmM1ZTY4ZWE2YzMwNWRlZjE2Mjg0MmVmZGFlNDdhMzAzODU4MTNiMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkcxTWZ1Mzh1UTVCRU53RVlWMHRpZVE9PSIsInZhbHVlIjoiZDdaYWYyR3A5MXRLaHlQOWhGL2c2Y2c0RHdSZ2tNSXBFS1pRVWZiQmVUZkJqOGs2aGxQNjhWcmZSbFdnb1dyeGV6OFRBai9QWEJCbEpmOTR5UHlQaVllRmNuLzJVN0U2eCtYb1l3MklQckFNMFVUcWE2bjVCallGOUxKUExjY0tKcTN3UUlzcjN3WUVvZDZjY2pKaExReU81dUJSTVhORHJlakgzWldQOUd2TmlERjhUN29KM0N2QXE1VjI3R3R2dkxHN2xTZWpkdkVFV3VXaU1OVnJ1YktNS0crbTNoeUQ0OVg4RkNsNDZpN0VyZ0cvTTlKVVU2eGZmUzFKaHNIanQwdHNqbi96VVpBZ3hCNFhvRSsxbS9IVkduZG1ZVVZUYVpHM0tKMnZiNEVRanpDTUpVV0pTTHpzMjJHc1BYVklpWW5sYXNwZlF2eHJWWFhaNFAvNks4UlpSVlRPRWZWWU95RmFjYVpNVEc4dVlpT1U3WHhGRGZwL2RTaXRGVFJlM3dJUzFuOUs1c2d6YTNTVHE4MWVFVnVJUnVuSXdiQnRtc0UxRzFqeUZ6cjZTR2FWRGgySTBlOFN5TXQrVGFHSndtY2xaWmhwdFdVNTdrb0NOdDhnZjRqNUFZOHpBN3RzeE1QMEVuU0gwb2Q1SE10QXdHbnppM2JSVC9XaDN1MVpvRnFwMjlLWnZhVmdEYTV6V0lWNk9wVm5BbEhkMjM0YUM4S2owTEgvOVpUY2t6VHltSGlNTnUydUYybGdJM3hCUk9PSUJMTUJrVDdpREx5bW96V1Fxbmh5UVZ2YXZXOTZBNVZlbXhISStFc2dQd2plSHpTSXlINkRNOHdFQ2V0YiIsIm1hYyI6IjU4ZjVlZTg4YWZjMmQyZTBhYTM2ZWIyMDBhYzdjYWVmNDdmNTExNjk3NzI3MDkzY2MzY2I3NzcxNjc3YzYzNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+