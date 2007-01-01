В калужских школах проверят наличие лыж для уроков физкультуры

В среду, 21 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом о наличии лыж в школах для уроков физкультуры.

По её словам, сейчас, если не купить ребёнку лыжи поставят двойку в четверти.

— Почему родители обязаны покупать, если должна школа предоставить лыжи для занятий физкультурой? В 90-е года всегда и на всех хватало лыж, а сейчас если не купить лыжи ребёнку, то в четверть поставят двойку, - написала горожанка.

— Мы уже попросили директоров школ провести мониторинг состояния лыжного инвентаря. В 2019 году наш регион закупал 10 тысяч лыжных комплектов, которые были распределены по всем школам. Попросили коллег не принуждать родителей к покупке лыж. Если комплектов не хватает, то лучше провести физкультуру в зале по другому модулю. За отсутствие инвентаря у ребёнка «двойку» в четверти не поставят. Этот вопрос мы тоже обсудили с руководителями школ, - прокомментировали ситуацию в Министерстве образования и науки Калужской области.