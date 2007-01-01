Обнинск
-8...-7 °С
Новость дня Образование

В Калужской области обсуждают возвращение оценок за поведение в школах

Дмитрий Ивьев
21.01, 09:09
3 668
Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев прокомментировал возможное возвращение в школьные дневники графы «поведение». Он напомнил, что такая практика существовала ещё с 1837 года, была отменена в 1989 году, но вплоть до 2000-х многие школы по традиции продолжали оценивать дисциплину учеников.

Сейчас, по словам министра, система образования вновь ощущает необходимость не только методических, но и законодательных инструментов для регулирования поведения школьников. С 1 сентября 2025 года в 89 школах семи регионов — Новгородской, Тульской, Ярославской, Ленинградской областей, а также ЛНР, Чечни и Мордовии — стартовал эксперимент по оценке поведения учащихся с 1 по 8 класс.

К сентябрю 2026 года планируется внедрить единые критерии для всей страны, которые будут применяться ко всем ученикам — с 1 по 11 класс. Оценивать намерены такие аспекты, как дисциплина на уроках, учебная активность, социальное взаимодействие, личностные качества и соблюдение правил внутреннего распорядка.

По мнению Аникеева, такая мера должна стать профилактическим барьером, который поможет не допустить перехода детских шалостей в систематическое хулиганство.

