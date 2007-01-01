Калужских школьников опросят о качестве питания

В пятницу, 16 января, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с предложением провести опрос среди школьников о качестве питаний.

По её словам, её дочь качество питания не устраивает.

— Провести бы среди школьников опрос о качестве питания. У меня дочку под дулом пистолета есть в школьной столовой не заставишь, - написала женщина.

— Из общего количества школьников 2,9 процента - это те дети, которые питаются платно, помимо них 58,7 процентов детей получают питание бесплатно. В прошлом году контрольно-надзорные органы не нашли каких-либо серьезных нарушений в организации питания в калужских школах. Анкетирование среди обучающихся по качеству питания в школах планируем провести в третьей четверти, - ответили в Управлении образования Калуги.