Калужский Минобрнауки объяснил расчёт зарплаты учителей в регионе

В субботу, 18 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора с вопросом по увеличении заработных плат у учителей в регионе.

По её словам, с 1 января вступили в силу новые нормативы оплаты учителей, но число педагогов, которым необходимо доплата до МРОТ, стало больше.

— Доплату учителям выплачивают из стимулирующего фонда, но этот фонд существует для поощрения. Мы должны выйти на среднюю 63 тысячи, и здесь непонятная ситуация, какая средняя заработная плата в Калужской области? Неужели при тех цифрах, которые постоянно озвучивают, средняя заработная плата в промышленности составляет 63 тысячи? - поинтересовалась женщина.

В Министерстве образования и науки прокомментировали ситуацию:

— Сейчас Минпросвещения России разрабатывает единую систему оплаты труда педагогов, которая в апробационном режиме применяется в нескольких регионах, но Калужская область в их число пока не входит. В нашем регионе при формировании зарплаты педагога учитывается количество учеников, наличие квалификационной категории, результаты и достижения педагога. Калужская область исполняет показатели, в которых говорится о том, что средний уровень зарплаты учителей должен соответствовать среднему уровню зарплаты в экономике региона в целом, а не только в промышленности. Сейчас средняя зарплата педагога в Калужской области составляет более 60 тысяч рублей.