Калужский Минобрнауки рассказал о новом направлении обучения

В пятницу, 16 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по условиям обучения на стоматолога в КГУ.

— На каких условиях будут вести набор на факультет стоматологии в КГУ им. К. Э. Циолковского? Факультет будет платным или нет? - задала вопрос горожанка.

— Мединститут Калужского госуниверситета имени К.Э. Циолковского провел очень большую работу и смог получить лицензию на открытие в 2026 году направления подготовки стоматологов. Специалистов будут обучать в течение шести лет. Планируется, что первый набор составит 20 человек, а структура бюджетных и платных мест будет определена ближе к началу приема документов, который стартует в июне, - пояснили в областном министерстве образования и науки.