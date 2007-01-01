Управление образования Калуги объяснило подорожание обедов в школе

Как мы уже рассказывали, с начала третьей четверти обед подорожал с 89 до 120 рублей. В пятницу, 16 января, ситуацию прокомментировала городское управление образования.

- В городе Калуге бесплатное горячее питание за счёт бюджета получают примерно две трети всех учащихся средних образовательных школ, - говорится в комментарии. - Управление образования контролирует стоимость и качество питания, предоставляемого льготным категориям школьников в рамках заключённого муниципального контракта, условия которого остаются неизменными.

Там отметили, что с 12 января питающая организация, выигравшая открытый конкурс, уведомила о повышении стоимости блюд для учащихся, оплачивающих своё питания самостоятельно. Таких в Калуге около 1300 человек, или 2,9% от общего числа школьников.

- Цены на продукты и услуги, приобретаемые вне программы льготного питания, устанавливаются рыночными механизмами и соответствуют общепринятым нормам торговли, применяемым повсеместно, в том числе в сфере общественного питания, - заявили чиновники. - Подавляющее большинство калужских школьников, включённых в программу горячего питания за счёт муниципального бюджета, увеличение цен никак не затронет.