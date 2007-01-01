В Калуге автобус до школы №44 не выйдет на маршрут до 21 января

В пятницу, 16 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему нехватки водителей на школьные автобусы.

По её словам, в школе №44 не могут найти замену заболевшему водителю.

— Решите наконец вопрос по нехватке водителей на школьные автобусы. В школе №44 с 12 января заболел водитель, замены якобы нет: так говорят в Управлении образования и организации «Школьный автобус». Маршрут сложный и детям трудно, а иногда даже возможности нет добраться до школы. Просим решить эту проблему в кротчайшие сроки, так как до 21 января школьного автобуса не будет, - написала о проблеме женщина.

— Мы только что обсуждали варианты решения проблемы с директором школы и автопарком. К сожалению, замена пока не удается, но выздоровление водителя не должно быть долгим. Ожидаем, что уже с 21 января автобус выйдет на маршрут. Поручили организовать дистанционное взаимодействие с учениками, которые не могут посещать уроки очно, - прокомментировали в Министерстве образования и науки Калужской области.