В деревне Калужской области дети остались без школьного автобуса

Об этом в четверг, 15 января, рассказала жительница деревни Гурьево Барятинского сельского поселения Тарусского района Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, дети не могут добираться до школы.

— Дети ездили в школу на велосипедах, сейчас из-за снега это невозможно. По окончании каникул они сидят дома, добраться в школу возможности нет. Запускать автобус отказывают. Почему нельзя запустить маршрутку? Как нам добираться теперь к знаниям? У сына ОГЭ в этом году. Прошу посодействовать в решении вопроса о запуске школьного транспорта, - написала местная жительница.

Министерство образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Обсудили ваш вопрос вместе с управлением образования Тарусского округа. Ширина дороги в районе вашей деревни, к сожалению, пока не позволяет запустить школьный автобус. К школе можно подъезжать на школьном автобусе, но от отдельной остановки, расположенной на автобусном маршруте «Таруса-Роща». Постараемся в течение года запланировать обновление дороги и открыть маршрут.