В калужской деревне возобновят подвоз детей в школу

В среду, 14 января, жительница деревни Воровая города Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по возобновлению работы школьного автобуса.

— Что-то изменится с автобусом для детей из деревни Воровая? Сколько детям ещё сидеть дома? - написала женщина.

— Сегодня комиссия снова выезжала на место подвоза детей. Было принято решение заменить автобус, продолжить контроль за состоянием дороги и возобновить подвоз детей с завтрашнего дня, - прокомментировали в Министерстве образования и науки Калужской области.

Ранее мы уже писали об этой проблеме.