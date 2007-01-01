Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В калужской деревне возобновят подвоз детей в школу
Образование

В калужской деревне возобновят подвоз детей в школу

Евгения Родионова
14.01, 15:36
0 203
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 14 января, жительница деревни Воровая города Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по возобновлению работы школьного автобуса.

— Что-то изменится с автобусом для детей из деревни Воровая? Сколько детям ещё сидеть дома? - написала женщина.

— Сегодня комиссия снова выезжала на место подвоза детей. Было принято решение заменить автобус, продолжить контроль за состоянием дороги и возобновить подвоз детей с завтрашнего дня, - прокомментировали в Министерстве образования и науки Калужской области.

Ранее мы уже писали об этой проблеме.

Новости по тегу
образование авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ink2eXI5aVFNZm94b1ZIWEdRcFpnU0E9PSIsInZhbHVlIjoiSm5qUWZBc3dtdkZrQlVmU0t2Um1Rdk1temdHTmRyTCtrMi9iZHNrOU9IMVhweEUxZm55ZGpPTEJGQ0JSYU4rTGhMY3F1ejByVWZiOG5BdEp1dElLLy9pQ1Y0aFBpNldkN2k1TmxzSWFwMnJEbE1pZmwxQmlTV2VIM3kzeFcwWkJJRk53Qldud25xYzdoWXZTVFEyMFhkWTJJTjNENDhIenJSZ3BaTHlpMm1WSnc4a3dVYnMvSDhibHlSTlczaEJ0eVZ2YS9IaWcwa2dTS3lUUnBGMHJsVlpUZTdBYzVEb1Zqbi9zYXpyODIxaExJV2toek1EOFNVS2FEQ011OEdaUHN5ZWNkSWgvMnNDaFJ3Ym82VVg5UDFGWFBVQWxWdHRYRmRUbXBMRS9EQU92aEN6TUJ6NGQyTnoweFM4VFFOR0kwUFhkNklrblN4czZ4LytOWE9EMThpMDVWMFlva2NxNWlBb3dhZ05mWXRKLzJDZ2oxWXZoK3dqSHVUczloVmZEMTVqWGk1VHloWExoa00xVCtLSzVRNW5EZVFwL1dQcllZS2pjR1dGYUdrTTByaXdFTGkvR21jL29DMm1mWnpvViIsIm1hYyI6Ijg3N2U4YjM2ZDQzMzcxMGVlNmYyOGJhNzhjYTI4MjUyMTA5M2Y4MTRlMWY5NTA1N2IxZDIyYzA4YjEzMzEyYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5oUFVJLzF2NVU0ekcyOVRza3duUEE9PSIsInZhbHVlIjoiK0FsSS9CYUhLWlhIaHZrZC8vYWhuY3ZNbVNGNitQZlZWZ3JibzlvQm9pRTA1R3FnZW1ER2Nwb3ZaRDZiTlViQkJpQUNST3NwTDJvd0NEYy9YZVU4WTZlUGNZRUtjM1VjQlhHWW8rRHkvdEdwMnZpQWJGSldYTTB2M3E3TlpZSEFYZlRRc2xFd2lVemQwVmdadGxvUEx5RmJLS0Q4RE50K3dvcXFqWEVOZG5BbGVKRXdKMk5SUkZ1OUVFR3RleU5ia01qbmpsTWt6UTRsTjN5VXk1ekN2RGFReElTSkhRUUwvUCtweEtFUm5RcnRtM3Z4bGo4NGFtVFhNYzlud2NIM0FqT0F3NXRxUTMvdndXL0VhRFc0cmhjc2JFRUM0NnNwNFRwNDJpelVzUk5kS2t2bXRPdUlYWHAzcDlhdm1pSTNETjZYb3FxbGJOVVVuQzVWZmVUaHFSdjVuOVVhenVZQlBRVTd1UTBva2dmbG5MS0FReTZzcTl0SkxYR2VKbXpBL0dqNmhldHJiOVg2OUhKZkJxWWRPNUxyd2Z4NWJ5SXg5S3JKSEtvcWlCWU5kSVdvU2s0ZWVvMnV5YVhZRWM5MmR4VkVoMlVJWVIyRjhwRDFmTm9UT2RrTUcxTmswN1BqRTRmeTd6RlY1azhra09ETXhBdzh2QnJPczFFRE12TjBOSEdwNDIreDI1bmFWVVBYVlZiRDVia1dxOWZSVVdOM0MvdkxZTjBHSnpmQUhUWXZNMWZRN245V09HbVRlVytaeU92bUc1aDhpWXdqTWdaaDk2VmIvRTJZOUFHbjEvWlI1THhJWHMxWkNUWTRXMDNwRThGM0JyNDJPeVk2NmtVSiIsIm1hYyI6IjlhNTNlMTdhZmM4ZjY4MjY4ZGEzZTlmM2I4ZTUxODdiOWY0YTFjYjE1ZTAxNDRlN2ZiNGU4ZmI4MjdhNmZmNTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+