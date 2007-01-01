В деревне Калужской области дети пропускают школу из-за отсутствия замены водителя автобуса

Об этом во вторник, 13 января, сообщила жительница деревни Плюсково Козельского района Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, автобус не ходит по причине болезни водителя.

— Столкнулись с такой проблемой: в нашей деревне нет школы, детям приходится ездить на автобусе на ж/д станцию «Кудринская» в МКОУ «Кудринская СОШ». Но, к большому сожалению, автобус не ходит, по причине болезни водителя. Когда закончится больничный у водителя, неизвестно. Замену не дают. Как учиться детям? Не у всех семей есть возможность доставлять детей до образовательного учреждения. И это уже не первый случай, когда дети сидят дома по причине отсутствия школьного автобуса! - рассказала о проблеме местная жительница.

— Знаем об этой ситуации. Вопрос на контроле, в течение этой недели автопарк постарается заменить водителя, - прокомментировали в Министерстве образования и науки Калужской области.