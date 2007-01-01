Обнинск
Образование

В Калуге чиновники пояснили причину подорожания школьных обедов

Евгения Родионова
13.01, 16:39
Во вторник, 13 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о повышении стоимости школьных обедов. По её словам, школьные обеды подорожали более чем на 30%.

— Как при такой низкой годовой инфляции и увеличении НДС на 2% рост цен на все не менее 20-30%? В связи с чем обеды в школе подорожали более чем на 30% и стоят теперь 120 рублей? - задаётся вопросом женщина.

Министерство образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Компания, которая занимается организацией питания в школах Калуги, приняла решение изменить цены на платные обеды с января этого года. Цены на питание в Калуге уже несколько лет не менялись, а сохранять высокое качество блюд в текущих ценовых условиях, к сожалению, становится все сложнее. Эта мера должна повысить качество школьного питания.

образование
